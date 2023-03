Hoffenheimer Zahlen des Schreckens

Noch nie in 15 Jahren Bundesliga haben die Kraichgauer so lange nicht gewonnen. Der Negativrekord wird aber flankiert von weiteren bedenklichen Fakten.

Lang ist’s her. Exakt 139 Tage. Da feierten die Profis der TSG Hoffenheim ihren letzten Sieg. Am 18. Oktober war das, damals setzte sich die TSG mit 5:1 im Pokal gegen Schalke 04 durch. Der letzte Erfolg in der Bundesliga ist sogar noch vier Tage älter und wurde ebenfalls gegen Schalke 04 eingefahren, damals sogar auswärts mit 3:0. Damals waren die Königsblauen aber nicht nur für Hoffenheim eher ein Sparringspartner. Mittlerweile aber ist das einst abgeschlagene Schlusslicht tabellarisch auf Augenhöhe, punktgleich mit der TSG und nur wegen der um neun Tore schlechteren Tordifferenz hinter Hoffenheim eingeordnet. Noch. Denn während die in der Rückrunde noch ungeschlagenen Schalker auf dem aufsteigenden Ast sind, kommen ihnen die Hoffenheimer im freien Fall entgegen. Nicht nur Schalke, auch Schlusslicht Bochum hat so viele Zähler gesammelt wie die Kraichgauer, noch nie war die TSG so spät in der Saison punktgleich mit einem Tabellenletzten.

Am Samstag blieb die TSG im 13. Bundesligaspiel nacheinander sieglos, damit wurde ein neuer unrühmlicher Vereinsrekord aufgestellt. Zudem hat es noch nie in der nun bald 15-jährigen Erstligazugehörigkeit eine derart magere Ausbeute gegeben. Immerhin sieben Punkte hatten die in der Rückrunde wegbrechenden Aufsteiger 2009 noch erobert in damals zwölf Spielen ohne Dreier. Aktuell aber präsentiert die TSG eine Horrorbilanz und holte nur zwei von 39 zu vergebenden Punkten.

Einen weiteren Negativrekord haben die Dauerkriselnden zudem eingestellt mit der sechsten Niederlage in Folge. Das hatte es zuletzt in der Saison 2012/13 gegeben, in der sich die seinerzeit so gut wie abgestiegenen Hoffenheimer vor zehn Jahren mit mehr Glück als Verstand soeben noch am letzten Spieltag in die Relegation gerettet hatten.

"Wenn der Gegner mehr will, verlierst du das Spiel"

Zudem ist Hoffenheim erst die dritte Mannschaft, die die ersten sechs Spiele der Rückrunde allesamt verlor. Das passierte in der Bundesligahistorie zuvor nur Hannover, 2009/10 reihten die 96-er gleich sieben, 1985/86 sogar neun Niederlagen aneinander.

Zum dritten Mal in Folge verlor die TSG mit 0:1, zum dritten Mal fiel der entscheidende Gegentreffer nach einem gegnerischen Standard, in Augsburg und in Mainz nach Ecken, gegen Dortmund nach einem Freistoß. Insgesamt kassierte Hoffenheim schon neun Gegentore nach Eckbällen, das ist ligaspitze. Und vorne tut sich wenig bis nichts. In den letzten drei Partien erzielte die einst so offensivstarke und kreative TSG kein Tor. Nur einmal gab es eine längere Serie, das war im Herbst 2015 als Hoffenheim vier Spiele torlos geblieben war - auch in dieser Spielzeit wurde am Ende der Abstieg gerade so vermieden (Platz 15).

"Wir fressen in drei Spielen in Folge Standardtore, das darf einfach nicht sein", haderte Christoph Baumgartner, "wenn du da nicht bereit bist oder der Gegner mehr will, verlierst du am Ende das Spiel." Auch Trainer Pellegrino Matarazzo kam zu der wenig beruhigenden Diagnose: "Das ist eine reine Haltungssache, Disziplin, Wille zu verteidigen." Wenn es im Abstiegskampf selbst daran mangelt, ist alles gesagt.