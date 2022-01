Hoffenheimer Lichtblick: Hübners Comeback nach eineinhalb Jahren

Mit 1:4 hat die TSG Hoffenheim das Pokal-Achtelfinale gegen Freiburg verloren. In Sinsheim kann man sich dennoch ob eines Rückkehrers mit langer Leidensgeschichte freuen.

Es war nicht alles schlecht aus Hoffenheimer Sicht am Mittwochabend. Klar, die TSG verlor zuhause mit 1:4 gegen den SC Freiburg und schied aus dem DFB-Pokal aus. Doch Sebastian Hoeneß´ Mannschaft zeigte in Ansätzen guten, schnellen Fußball, kam mutig und wuchtig aus der Pause und auf diese Art und Weise auch zum zwischenzeitlichen 1:2-Anschlusstreffer. Was aus Hoffenheimer Sicht jedoch am nachhaltigsten positiv mitzunehmen ist: Das Spiel gegen Freiburg war das erste für Benjamin Hübner seit über eineinhalb Jahren.

In der 75. Minute kam der Innenverteidiger für Kevin Vogt in die Partie. Es stand bereits 1:4, die Niederlage seiner Mannschaft konnte Hübner nicht mehr verhindern. Dass der Spieler, der eigentlich Kapitän der TSG ist, aber seit Juni 2020 wegen einer komplizierten Verletzung am Sprunggelenk kein Pflichtspiel mehr absolvieren konnte, wieder zurück ist - das dürfte in Sinsheim Freude auslösen.

Hoeneß sah "Freiburger in ihrer besten Version"

Abgesehen von Hübners Comeback waren die Hoffenheimer dem Ergebnis entsprechend bedient: "Wir hatten vor dem Spiel so viel Feuer in der Mannschaft. Leider hat heute auf dem Rasen aber etwas gefehlt. Freiburg war einfach besser, vor allem in der Zweikampfführung", sagte etwa Oliver Baumann und sprach von einer verdienten Niederlage.

Sein Trainer stimmte denselben Ton an. Sebastian Hoeneß habe "die Freiburger in ihrer besten Version gesehen". Entscheidend war aus seiner Sicht die schnelle Antwort der Gäste auf den Hoffenheimer Anschlusstreffer. "Das 1:3 hat uns den Stecker gezogen. Unsere beste Phase wurde so zunichte gemacht. Das war die Entscheidung."