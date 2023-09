Hoffenheimer Fehlerketten

Nach dem 1:3 gegen Borussia Dortmund hadern die TSG-Profis mit den allesamt vermeidbaren Gegentoren und den vergebenen Chancen.

"Das tut heute richtig weh", versicherte Oliver Baumann nach der zweiten Heimniederlage dieser Saison, "weil wir selber schuld sind. Es war unglücklich und unnötig. Wir haben gedrückt und gedrückt, aber das zweite Tor nicht gemacht. Und die Gegentore sind mehr oder weniger alle durch uns entstanden."

Fehlerkette 1: Die über weite Strecken das Spiel bestimmenden und kontrollierenden Gastgeber brachten sich in wenigen Szenen um den Ertrag, in denen sich gleich mehrere vermeidbare Fehler aneinanderreihten. Das ging los vor dem 0:1, als sich die Hoffenheimer mit einem eigenen Einwurf in die Bredouille brachten. Ihlas Bebou, der rechts den im Abschlusstraining an den Adduktoren lädierten Pavel Kaderabek vertrat, warf den Ball, obgleich noch in der eigenen Hälfte postiert, nicht wie abgesprochen die Linie lang nach vorne, sondern quer und riskant auf John Anthony Brooks, schwer zu verarbeiten zudem. Brooks versuchte, den Ball mit der Brust zu mitzunehmen, wurde aber ein Pressingopfer lauernder Dortmunder, wenige Sekunden später schlug es hinter Baumann ein.

Matarazzo: "Klares Prinzip in der Einwurfstruktur"

"Wir haben schon ein klares Prinzip in der Einwurfstruktur, abhängig davon, wie hoch wir sind auf dem Platz und wollen in der Position nach vorne werfen", analysierte hernach auch Trainer Pellegrino Matarazzo, "das war kein Teil unseres Konzepts. Wenn Brooks einen freien Fuß hat, kann er ihn direkt nach vorne spielen und longline klären. Er hat aber solche Aktionen auch regelmäßig geklärt auch mit der Brust, diesmal hat er wahrscheinlich den Gegenspieler nicht wahrgenommen."

Fehlerkette 2: Auch vor dem erneuten Rückstand unmittelbar vor dem Pausenpfiff summierten sich erneut mehrere Fehlverhalten der Hoffenheimer bis zum Gegentreffer. Links stellte Robert Skov Dortmunds Malen, machte aber ohne Not einen unnötigen Schritt auf den Sprinter zu, der exakt diesen Moment zum Antritt am Dänen vorbei nutzte. Im anschließenden körperbetonten Duell mit Anton Stach geriet der Hoffenheimer ins Straucheln, freie Bahn für Malen. Über die Verantwortung seiner scharfen Hereingabe konnten sich innen wiederum Brooks und Baumann nicht einigen, der Torhüter ließ schließlich den Ball unkontrolliert nach vorne abprallen, direkt zum einschussbereiten Marco Reus - 1:2.

Fehlerkette 3: Trotz Überzahl dribbelte sich Ihlas Bebou rechts gegen zwei Dortmunder fest, verlor den Ball an Ryerson und konnte sich dann in der Verfolgungsjagd mit Florian Grillitsch nicht über die Zuständigkeit einigen, also lief der Borusse übers halbe Feld und schließlich alleine auf Baumann zu, den er auch noch tunnelte - die endgültige Entscheidung.

Ein riesen Brett, der muss drin sein. Pellegrino Matarazzo über Grischa Prömels Topchance

"Wir haben heute unnötige Gegentore kassiert", ärgerte sich Matarazzo, "zudem haben wir unsere Chancen nicht genutzt." Die dickste vergab Grischa Prömel, der es nach einer butterweichen Flanke von Andrej Kramaric völlig freistehend den Ball einzuköpfen, sondern nur unsauber traf und dem Ex-Hoffenheimer Gregor Kobel tatsächlich noch eine Abwehrchance ließ. "Ein riesen Brett, der muss drin sein", urteilte Matarazzo. Und wenig später hatte Robert Skov mit einem fulminanten Freistoß an die Unterkante der Latte einfach nur Pech.

Schon nach 51 Minuten die letzte zwingende Aktion der TSG, die später selbst in Überzahl keine klaren Gelegenheiten mehr erspielte. "Danach haben wir viel zu langsam gespielt, den Gegner nicht gezogen, weder in die Breite noch in die Tiefe, es kamen zu wenige Flanken und zu wenige Torchancen herausgespielt", analysierte der 45-Jährige das untaugliche Überzahlspiel seiner Mannschaft, "normalerweise sollte es kein Nachteil sein, aber tatsächlich hatten wir weniger Räume als davor, Dortmund stand kompakter und haben anders verteidigt, wir haben es nicht geschafft, den Gegner auseinanderzuziehen."

Baumann zieht Positives heraus

Trotz aller Enttäuschung erkannte Baumann aber auch Positives. "Wir können trotzdem viel rausziehen, wir waren gefühlt besser und haben sie spielerisch reingedrückt und hatten unsere Chancen", registrierte der TSG-Kapitän, "das war sehr positiv, wir haben gegenüber dem Spiel in Berlin besser Fußball und flach hinten rausgespielt." Alles richtig, aber eigene Fehlerketten entschieden die Partie zugunsten des BVB.