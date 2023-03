Hoffenheimer Befreiungsschlag - Bochum bezwingt RB - Marmoush schießt VfB auf Platz 18

Der Abstiegskampf in der Bundesliga hat es weiterhin in sich. Während Bochum und Hoffenheim Befreiungsschläge feiern, ist Stuttgart der Verlierer des Spieltags.

Erster TSG-Sieg unter Matarazzo

An einem Samstagnachmittag, der ganz im Zeichen des Abstiegskampfs stand, fand das brisanteste Duell wohl in Sinsheim statt. Die TSG kämpfte gegen eine Serie von acht Niederlagen an, fand gegen Hertha aber auch spielerische Mittel. Und die Gäste halfen mit: Zwei plump verursachte Elfmeter nutzte Kramaric zur 2:0-Führung (24., 38.). Kurz nach der Pause brachte Bebou den ersten Sieg unter Pellegrino Matarazzo endgültig auf den Weg (51.). Da konnte die TSG auch verkraften, dass Joker Dabbur nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung glatt Rot sah (71.). Jovetics Ehrentreffer war nur noch Ergebniskosmetik (90.+2).

RB verliert auch in Bochum

Trotz der 0:7-Klatsche unter der Woche in Manchester war RB Leipzig in Bochum klarer Favorit. Dennoch taten sich etwas verunsicherte Sachsen schwer, wenn es ins letzte Drittel ging. Ihre Ansätze in einer recht dynamischen Partie waren gut, die Abschlüsse vorerst nicht. Effizienter präsentierte sich der VfL mit einer Kopfballstafette früh im zweiten Abschnitt: Masovic brachte den Außenseiter in Führung (48.). Silva verpasste die große Ausgleichsschance (57.), Asano aber auch das 2:0 (61.). So beschäftigte Bochum Leipzig genug, um den überraschenden Sieg über die Zeit zu bringen - auch wenn wie bei Szoboszlais Pfostentreffer am Ende auch Glück dabei war (90.+2).

Schalke bleibt in der Rückrunde unbesiegt

Die zuletzt unschlagbaren Schalker präsentierten sich auch in Augsburg stabil, was der FCA trotz des Torspektakels in München (3:5) zuletzt erwiderte. So boten beide Kellerkinder klassischen Abstiegskampf, jedoch kaum mal Highlights in Tornähe. Kurz nach Wiederbeginn überschlugen sich dann die Ereignisse: Maier traf nach Fährmanns schwachem Abschlag zur Augsburger Führung (51.), kurz darauf traf Vorlagengeber Demirovic Krauß mit dem Fuß im Gesicht - Rot (53.). Schalke lief also gut 40 Minuten in Überzahl an, um die erste Rückrunden-Niederlage noch abzuwenden. Terodde ließ die Großchance noch aus (71.), Bülter besorgte schließlich in der Nachspielzeit den verdienten Ausgleich vom Punkt (90.+3).

Marmoush schießt Ex-Klub VfB auf Platz 18

Gegen Ex-Klub Wolfsburg hatte Bruno Labbadia am Auftreten seiner spielfreudigen Stuttgarter zunächst durchaus Freude - bis es um die Torgefahr ging. Die erzeugte in einer frühen Szene Wolfsburgs Kaminski, dessen Schrägschuss Keeper Bredlow stark entschärfte (16.). Ansonsten waren gefährliche Torraumszenen lange Zeit Mangelware. So zog der Ex-Stuttgarter Marmoush lieber aus der zweiten Reihe ab und erzielte platziert das 1:0 (56.). Der Minimalaufwand war genug gegen weiterhin zu harmlose Schwaben. Einen späten Handelfmeter für Stuttgart gab es nicht, sodass der VfB auch wegen der Ergebnisse der Konkurrenz auf den letzten Tabellenplatz abrutscht.

Ducksch verhindert Gladbacher Jubiläum

Unter Flutlicht in Mönchengladbach war am Freitagabend so einiges geboten. Die Borussia ging zweimal in Führung, ließ einige Chancen gegen ersatzgeschwächte Bremer liegen. Als der 500. Heimsieg der Fohlen in der Bundesliga fast schon in trockenen Tüchern schien, schoss Marvin Ducksch doch noch zum 2:2-Endstand ein (89.) und schnürte einen Doppelpack. Beide Klubs stehen nun bei 31 Punkten im Tabellen-Mittelfeld.

Duell der meistgefoulten Spieler in Dortmund

Hinter Borussia Dortmund liegen ernüchternde Tage: Erst das Aus in der Champions League beim FC Chelsea (0:2), dann die verschenkten Punkte beim 2:2 im Revierderby auf Schalke. Die Chancen stehen aber gut, dass die Schwarz-Gelben im Abendspiel (18.30 Uhr) gegen den 1. FC Köln wieder einen Dreier einfahren: Nur eines der letzten 22 Heimspiele verloren sie gegen die Domstädter, in sieben der jüngsten zehn Heimpartien gab es keinen Gegentreffer. Zumal die Kölner seit neun Partien auf einen Auswärtsdreier warten und seit vier Spielen kein Tor mehr geschossen haben. In dem Spiel treffen sich die am meisten gefoulten Spieler der Bundesliga: Kölns Jonas Hector wurde bereits 60-mal unfair gestoppt, Dortmunds Jude Bellingham 59-mal.

Union gegen Frankfurt: Wer beendet die Sieglosserie?

Wenn der 1. FC Union Berlin am Sonntag (15.30 Uhr) auf Eintracht Frankfurt trifft, geht es für beide Teams um die Beendigung einer Ergebniskrise: Die Eisernen warten seit vier Partien auf einen Dreier, die Hessen seit drei Ligaspielen. Die Statistik spricht für die SGE, die gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten einen so guten Punkteschnitt (1,86/Spiel) und einen so guten Torschnitt (2,14/Spiel) aufweisen kann wie gegen die Köpenicker. Diese allerdings sind trotz zweier torloser Remis an der alten Försterei zuletzt weiterhin eine Heimmacht, verloren nur zwei ihrer jüngsten 44 Spiele vor eigenem Publikum.

Platzt bei Leverkusens Diaby gegen Bayern der Knoten?

Um 17.30 Uhr kreuzen dann Bayer Leverkusen und Bayern München die Klingen. Besonders heiß auf die Partie dürfte Leverkusens Moussa Diaby sein. Denn der FCB ist der einzige Bundesligist - neben seinem Arbeitgeber - gegen den der Franzose bisher noch keinen einzigen Scorerpunkte verbuchen konnte. Ein gut aufgelegter Diaby wäre für die Werkself wichtig, die doch ihre letzten drei Heimspiele gegen den Rekordmeister verlor. Eine weitere Niederlage würde die Einstellung des eigenen Negativrekords bedeuten.

Mainz gegen Freiburg oder das Duell der Erfolgreichen

Zum Abschluss des Spieltags empfängt am 19.30 Uhr der 1. FSV Mainz 05 den SC Freiburg. Beide Vereine sind derzeit gut unterwegs, die Rheinhessen liegen mit 16 Punkten auf Rang drei der Rückrundentabelle, die Breisgauer mit 14 Zählern ein Platz dahinter. Sollten die 05er gewinnen, hätten sie ihren eigenen Vereinsrekord von dann fünf Heimsiegen am Stück eingestellt. Allerdings kassierte der Sport-Club in den jüngsten beiden Auswärtspartien kein Gegentor.