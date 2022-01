Hoffenheim zwischen Wut und Frust

Die Erfolgsserie der TSG Hoffenheim ist in Berlin ohne Not gerissen. Entsprechend bedient waren die Kraichgauer hinterher.

Eigentlich schien alles für die Hoffenheimer zu laufen, die bei Union das Spiel über weite Strecken dominierten und endlich auch mal wieder frühzeitig in Führung gingen. Doch am Ende hatten die zuletzt siebenmal unbesiegten Kraichgauer erstmals wieder seit der letzten Niederlage (0:2 in Bochum) kein eigenes Tor geschossen und das Spiel zur eigenen Verwunderung verloren. "Ich habe ein wenig Wut im Bauch, denn viele Chancen für Union habe ich nicht gesehen", resümierte etwa Kevin Vogt nach gleich drei etwas kuriosen Toren.

Zum Spielbericht

Zunächst hatte Berlins Timo Baumgartl Ihlas Bebous Flanke zur Hoffenheimer Führung ins eigene Tor geköpft, beim Ausgleich dann war der Ball nach Voglsammers Kopfball von der Unterkante der Latte dem verdutzten Oliver Baumann an den Arm und ins Tor geprallt. "Und dann kriegst du noch so ein Ei, gefühlt zweimal Latte, dreimal Knie und verlierst das Spiel", haderte Vogt, "aber in Sachen Spielanlage bin ich mit vielen Dingen zufrieden, ich habe eine aktive und mutige Mannschaft gesehen, darauf kann und muss man auch aufbauen. Allerdings waren wir in den entscheidenden Momenten im letzten Drittel zu ungenau und zu unsauber mit dem letzten Pass, obwohl die Räume da waren."

Raum: "Wir waren eigentlich das dominante Team"

Auch andere Hoffenheimer waren bedient. "Es ist brutal bitter, wir sind sehr enttäuscht, wir waren eigentlich das dominante Team", versicherte David Raum und Chris Richards fügte hinzu: "Verlieren fühlt sich nie gut an, aber nach einer Serie von fünf Siegen und zwei Unentschieden ist es besonders frustrierend. Wir haben alles versucht, aber verlieren durch zwei Gegentreffer, bei denen die Bälle beide Male zunächst die Latte treffen und die Abpraller ins Tor gehen."

Den zweiten nutzte dann ausgerechnet der Ex-Hoffenheimer Grischa Prömel, der die zurückspringende Kugel zum Siegtreffer einköpfte. Der 27-Jährige hatte von 2013 bis 2015 in Hoffenheim unter Vertrag gestanden und war über Karlsruhe in Berlin gelandet. Übrigens hatte auch schon im Spiel zuvor ein früherer Hoffenheimer gegen die TSG getroffen, beim 3:1-Sieg gegen Augsburg hatte Michael Gregoritsch den FCA in Führung geköpft. Den 27-jährigen Österreicher hatte die TSG als hoffnungsvolle Talent aus Kapfenberg geholt, später an St. Pauli und Bochum verliehen und schließlich an den VfL verkauft. Wie Prömel war auch Gregoritsch bei den Hoffenheimer Profis nie zum Einsatz gekommen.

Unterm Strich jedenfalls eine unnötige Niederlage für die Hoffenheimer. "Schade, dass unsere Serie reißt, aber das wird uns nicht zurückwerfen", erklärte Raum, " diesmal ist es uns leider nicht gelungen, etwas Zählbares mitzunehmen. Das wollen wir am Mittwoch direkt ändern." Da ist dann im DFB-Pokal der SC Freiburg in Sinsheim zu Gast. In Freiburg hatte die TSG im Dezember durch ein Last-Minute-Tor von Chris Richards 2:1 gewonnen - auf Flanke von Raum, der damals die TSG auch mit seinem ersten Tor für Hoffenheim in Führung geschossen hatte.