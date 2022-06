Hoffenheim: Zürich-Zugänge kommen günstiger

Nun ist es amtlich: Neben Cheftrainer André Breitenreiter wechseln auch dessen Co-Trainer und Analyst vom Schweizer Meister FC Zürich nach Hoffenheim. Zu moderaten Bedingungen.

An diesem Mittwoch hatte der Poker ein Ende. Die TSG verkündete nach der Verpflichtung des neuen Cheftrainers André Breitenreiter auch den Zugang zweier Assistenten des 48-Jährigen, um die zuletzt ein Poker mit dem abgebenden FC Zürich entbrannt war. Im Gegensatz zu ihrem Chef hatten Co-Trainer Darius Scholtysik (55) und Analyst Fabian Sander (37) keine Ausstiegsklauseln in ihren Verträgen, dem Vernehmen nach soll der Schweizer Meister für diese beiden mehr Ablöse verlangt haben, als für Breitenreiter geflossen war.

Nach kicker-Informationen handelt es sich allerdings in allen drei Fällen um vergleichsweise sehr moderate Abstandszahlungen. Demnach hatte sich Breitenreiter eine Ausstiegsklausel von lediglich 150.000 Euro zusichern lassen, um ein Jahr vor seinem Vertragsende Zürich verlassen zu können. Kein Wunder, dass Zürich für die beiden anderen Mitarbeiter höher entschädigt werden wollte.

Das ist aber nicht gelungen. Offensichtlich hatten Scholtysik und Sander auch eine wohl nach Schweizer Recht mögliche Kündigung ihrerseits in Betracht gezogen, um dann zwar verspätet erst im August, aber kostenfrei in den Kraichgau überzusiedeln. Nun dürften etwa weitere 100.000 Euro fließen und sich die Gesamtinvestition der TSG in das neue Trainerteam auf rund eine Viertelmillion Euro summieren. Überschaubar.

Kaltenbach von Ajax weiter heftig umworben

Ob damit der künftige Trainerstab in Hoffenheim steht, ist allerdings immer noch fraglich. Wie der kicker berichtete, wird der weiterhin als Co-Trainer eingeplante Matthias Kaltenbach (37) heftig von Ajax Amsterdam umworben und könnte ein Jahr vor seinem Vertragsende zum niederländischen Meister wechseln, wo künftig Kaltenbachs früherer Kollege und Chef, Alfred Schreuder als Chefcosch das sagen hat.