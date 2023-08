Hoffenheim: Weghorst als Ziel einer langen Suche

Die lange Suche der TSG Hoffenheim nach einem physisch starken Mittelstürmer scheint vorbei. Wout Weghorst, derzeit beim FC Burnley unter Vertrag, soll sich den Kraichgauern per Leihe anschließen.

Am Dienstagnachmittag jedenfalls hatte zunächst die Bild über den womöglich bevorstehenden Deal berichtet und passen würde das durchaus. Denn die Verantwortlichen in Hoffenheim um Sport-Geschäftsführer Alexander Rosen suchen seit geraumer Zeit einen physisch starken Mittelstürmer, zumal sie mit Munas Dabbur einen Angreifer bereits an Al-Ahli abgegeben haben. Kontakte zum Slowenen Can Zelar vom FC Lugano hatten sich bis dato nicht weiter konkretisiert. Auch eine Rückleihe des erst im Winter an Leeds United verkauften Georginio Rutter vom Premier-League-Absteiger scheiterte bislang an einer fehlenden Ausstiegsklausel. An Deniz Undav sollen die TSG-Verantwortlichen ebenfalls dran gewesen sein, doch der 27-Jährige von Brighton & Hove Albion wechselte per Leihe zum VfB Stuttgart.

Weghorst, der noch bis 2025 in Burnley unter Vertrag steht, war zuvor bereits bei Bayer Leverkusen als Vertreter des noch verletzt fehlenden Patrik Schick angeboten worden. Doch die Rheinländer verpflichteten Victor Boniface von Royale Union Saint-Gilloise. Nun aber könnte die von Weghorst und seinem Management angestrebte Rückkehr in die Bundesliga doch noch klappen.

Sportlich betrachtet ergäbe eine einjährige Leihe des Hünen durchaus Sinn. Mit Andrej Kramaric verfügt Hoffenheim über einen enorm spielstarken Angreifer. Daneben mit Ihlas Bebou über einen Stürmer, der seine Stärken vor allem im Tempo hat und auch über die Bahn kommen kann. Ähnlich wie der Togolese ist auch Schalke-Zugang Marius Bülter gestrickt, der vornehmlich die linke Seite beackern soll. Ein Profil wie Weghorst mit seinen 1,97 Metern hat Trainer Pellegrino Matarazzo noch nicht im Kader.

Für den 31-Jährigen, dem in 37 Premier-League-Partien für Burnley und Manchester United lediglich zwei Tore und vier Assists gelungen waren, dürfte auch seine starke Zeit beim VfL Wolfsburg ein Argument für die Deutschland-Rückkehr sein. Für die Niedersachsen erzielte er zwischen Juli 2018 und Januar 2022 in 118 Bundesliga-Spielen starke 59 Treffer und steuerte 20 Vorlagen bei.