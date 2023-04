Hoffenheim verlängert Partnerschaft mit JOMA

Die TSG Hoffenheim und Ausrüster Joma dehnen ihre Partnerschaft bis 2026 aus. Das gab der Bundesligist kurz vor dem Anpfiff des Spiels gegen Köln bekannt.

Weiter in Trikots von JOMA: Die Mannschaften der TSG Hoffenheim. IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Joma stattet die Hoffenheimer bereits seit vier Jahren aus und wird dies auch in den kommenden dreieinhalb Jahren tun.

Dabei rüstet der spanische Sportartikelhersteller nicht nur die Profi-Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo aus, sondern auch die U 23 sowie die Juniorenmannschaften von der U 12 bis zur U 19. Auch die Frauen-Bundesliga-Mannschaft und die Mädchenteams werden von Joma eingekleidet. Die Spielkleidung für die Saison 2023/24 wird in Kürze vorgestellt.

"Trikot-Designs kommen gut an"

"Die Partnerschaft mit JOMA ist für uns sehr bedeutend. Wir sehen, auch durch die Rückmeldung unserer Anhänger, wie gut etwa unsere Trikot-Designs bei unseren Fans ankommen", sagt TSG-Geschäftsführer Denni Strich in einer Mitteilung der Hoffenheimer. "Nach vier erfolgreichen Jahren mit unserem spanischen Top-Partner freuen wir uns auf drei weitere Spielzeiten, in denen die TSG mit komplett eigens designten Trikots in den verschiedenen Bundesligen auflaufen wird", ergänzt Strich.

"Die Kooperation mit der TSG Hoffenheim ist für uns vom ersten Tag an inspirierend. Unsere Prinzipien, innovativ und zugleich nachhaltig zu arbeiten, sind deckungsgleich. Das macht die praktische Zusammenarbeit leicht und erfreulich", betont JOMA-Geschäftsführer Alberto López. "Unser Ziel ist es, die Marke JOMA auf dem deutschen Markt mit Hilfe der TSG weiter zu etablieren. Dies zeigt zudem unser Potenzial auf dem europäischen Sportmarkt, auf dem wir dank Partnerschaften wie der mit der TSG zunehmend präsent sind."