Hoffenheim verlängert mit Kaut

Die TSG Hoffenheim und Verteidigerin Lisann Kaut haben sich auf eine Vertragsverlängerung bis zum 30. Juni 2026 geeinigt. Kaut, deren Vertrag im kommenden Sommer ausgelaufen wäre, begründet diese Entscheidung nicht nur aufgrund der "sportlichen Perspektive bei der TSG", sondern "auch mit Blick auf mein Studium an der Universität Heidelberg". Die 23-Jährige feierte im Januar ihr Startelf-Debüt und kam in dieser Saison bislang sechsmal in der Bundesliga zum Einsatz.