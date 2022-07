Hoffenheim verlängert mit Adams - und verleiht ihn nach Basel

Die TSG Hoffenheim hat den Vertrag mit Kasim Adams (27) am Donnerstag um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2024 verlängert. In diesem Zug wechselt der Verteidiger für die kommende Spielzeit auf Leihbasis zum FC Basel in die Schweizer Super League.

Die TSG Hoffenheim hat Innenverteidiger Kasim Adams verliehen - der Ghanaer schließt sich für ein Jahr dem FC Basel an. Zuvor weiteten der 27-Jährige und die Kraichgauer den ursprünglich bis 2023 laufenden Vortrag vorzeitig um ein Jahr aus. "Kasim hat das große Ziel, mit Ghana zur Weltmeisterschaft zu fahren und dazu benötigt er unbedingt mehr Spielzeit, als er in der Vergangenheit bei uns erhalten hat", wird Hoffenheim Direktor Profifußball Alexander Rosen in der Pressemitteilung zitiert.

Der Abwehrspieler konnte seit seinem Wechsel 2018 von Young Boys Bern nie konstant die Erwartungen erfüllen. Die von Hoffenheim gezahlten 8,5 Millionen entpuppten sich bislang als Fehlinvestition. Entweder warfen den zweikampfstarken Innenverteidiger Verletzungen zurück oder er war in der Abwehrarbeit zu leichtfertig. Dass er nie die Rolle einnahm, die sich der Bundesligist bei der Verpflichtung erhofft hat, verdeutlicht seine Statistik: Er stand nur in 28 Bundesligaspielen für die TSG auf dem Feld - in der vergangenen Spielzeit kam er nur auf drei Kurzeinsätze.

"Ich freue mich, in die Super League zurückzukehren"

Bereits nach seiner Premieren-Saison im Kraichgau verlieh Hoffenheim Adams an den damaligen Ligakonkurrenten Fortuna Düsseldorf. Doch auch dort knüpfte er nicht an seine Leistungen aus Bern an. Nun hofft der Ghanaer wieder in der Schweizer Super League zur alten Form zu finden.

"Ich sehe mich als physisch starken Teamplayer, der stets versucht, positive Energie ins Team zu bringen, um mit der Mannschaft erfolgreich zu sein. Ich freue mich, in die Super League zurückzukehren, viele Spiele zu absolvieren und mit dem FCB möglichst viele Titel zu gewinnen", wird Adams auf der Website des FC Basel zitiert.