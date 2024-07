Hoffenheim verabschiedet Weghorst - Rückkehr in die Heimat?

Es hatte sich abgezeichnet, seit Montag ist es offiziell: Wout Weghorst verlässt die TSG Hoffenheim nach Ablauf seiner einjährigen Leihe. Geschäftsführer Alexander Rosen freut sich, dass der Plan mit dem Niederländer "voll und ganz aufgegangen" ist.

1,5 Millionen Euro Leihgebühr war der TSG Hoffenheim im vergangenen August die Bundesliga-Rückkehr von Wout Weghorst wert. Die Kraichgauer, die keine Kaufoption besaßen, bereuen diesen Deal fast ein Jahr später keineswegs.

"Als Wout zu uns kam, habe ich diesen Transfer als beachtlich und außergewöhnlich bezeichnet. Heute lässt sich sagen, dass diese Leihe voll und ganz aufgegangen ist", wird Alexander Rosen, Geschäftsführer Sport der TSG, zitiert: "Wout hat mit seiner Qualität, seiner Spielweise und seinem Auftreten all die Komponenten eingebracht, die wir uns von ihm erhofft haben."

Der 31 Jahre alte Weghorst kam in der vergangenen Bundesliga-Spielzeit in 28 Spielen für die TSG zum Einsatz, erzielte dabei sieben Tore und bereitete vier weitere vor (kicker-Notenschnitt 3,54). 24-mal stand er dabei in der Startelf und kam viermal als Joker zum Zug. Dazu kommen zwei Einsätze im DFB-Pokal (ein Assist).

Weghorsts "maßgeblicher Beitrag" - und nun?

"Er hat einen maßgeblichen Beitrag dazu geleistet, dass wir in der neuen Saison zum vierten Mal innerhalb von acht Jahren auf der europäischen Bühne vertreten sein werden", stellt Rosen klar: "Wir danken Wout von Herzen und unsere besten Wünsche begleiten ihn für seine Zukunft."

Bei Stammverein Burnley hat Weghorst noch offiziell Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Ob er wirklich zum Premier-League-Absteiger, der auch noch Trainer Vincent Kompany an den FC Bayern verloren hat, zurückkehren wird, darf angezweifelt werden. Lockrufe gibt es bereits aus der Heimat. Ajax Amsterdam und Twente Enschede haben ihre Fühler nach dem 36-maligen Nationalspieler (zwölf Tore) ausgestreckt.

In Hoffenheim könnte die offene Planstelle intern besetzt werden: Mergim Berisha, im vergangenen August für einen zweistelligen Millionenbetrag von Augsburg in den Kraichgau gewechselt, scharrt nach einem im November erlittenen Kreuzbandriss mit den Hufen und würde bei der TSG nun gerne durchstarten.