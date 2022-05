Hoffenheim und Grillitsch gehen getrennte Wege

Die Zeit von Florian Grillitsch in Hoffenheim endet. Wie die TSG am Samstag mitteilte, verlässt der Mittelfeldmann den Bundesligisten im Sommer. Der Vertrag des Österreichers läuft aus, wohin es ihn zieht, ist nicht bekannt.

"Wir hatten uns im vergangenen Sommer bewusst dazu entschieden, mit ihm in ein auslaufendes Vertragsverhältnis zu gehen, obwohl es die Möglichkeit für einen Transfer gegeben hatte", sagte Alexander Rosen, Direktor Profifußball, in einer Klubmitteilung und bedauerte dabei, dass Grillitsch der TSG "in der Rückrunde verletzungs- und krankheitsbedingt nur selten zur Verfügung" gestanden hatte.

Rosen betonte zudem, dass Grillitschs Name eng "verbunden mit den bislang größten TSG-Erfolgen wie der Champions- und den Europa-League-Teilnahmen" sei. In der Tat schrieb der Mittelfeldmann Klubgeschichte - und zwar am 19. September 2018, als er bei Schachtar Donezk (2:2) den ersten TSG-Treffer in der Champions League überhaupt erzielte.

Grillitsch selbst blickt wohlwollend auf seine Zeit in Sinsheim zurück. "Ich habe als ganz junger Spieler in Hoffenheim ein hervorragendes Umfeld für meine Entwicklung vorgefunden und würde diese Entscheidung jederzeit wieder so treffen. Ich habe in den vergangenen Jahren viele wunderbare Momente erlebt, die ich nicht vergessen werde", erklärte der 26-Jährige: "Aber in der Karriere eines Profifußballers kommt irgendwann der Moment, etwas Neues zu wagen, sich einer neuen Herausforderung zu stellen."

Wo diese neue Herausforderung sein wird, steht noch nicht fest. "Es ist noch nichts final entschieden, es laufen Gespräche, das ist ja normal. Ich würde nichts ausschließen, ich habe nicht einen Wunschverein oder eine Wunschliga. Ich bin ablösefrei und auch nicht der Blindeste, , glaube ich. Es gibt schon einige interessierte Vereine", sagte er gegenüber "Sky".

Auch Nordtveit und Richards verlassen die TSG

Der österreichische Nationalspieler verabschiedet sich also nach 130 Bundesliga-, fünf DFB-Pokal-, sechs Champions-League- und zehn Europa-League-Spielen von der TSG. Er ist aber nicht der Einzige, der den Klub im Sommer verlassen wird. Auch Havard Nordtveit sowie der vom FC Bayern ausgeliehene Chris Richards gehen - beide waren aufgrund ihrer Verletzungen und damit verbundener medizinischer Behandlungen in ihren Heimatländern am Samstag nicht zugegen.