Hoffenheim strebt gegen Barcelona ein Tor an

In einer einseitigen Champions-League-Partie hatte die TSG Hoffenheim in der vergangenen Woche eine Lehrstunde beim FC Barcelona kassiert (0:1). An diesem Mittwoch (18.45 Uhr) will die Mannschaft von Trainer Gabor Gallai im Rückspiel gegen den amtieren Champions-League-Sieger einiges besser machen.

"Zwei, drei Dinge" werde man im Abschlusstraining gezielt noch einmal "rausgreifen, die wir gegen Barcelona besser machen wollen", kündigte Gabor Gallai einen Tag vor dem Champions-League-Rückspiel gegen den FC Barcelona an. "Wir wollen von der ersten Minute an mutiger agieren. Das war in Barcelona deutlich zu wenig, das können wir besser. Auch ein Tor ist etwas, das wir uns vornehmen sollten. Wir müssen an unsere Chance glauben und wollen Barcelona in der Defensive fordern."

Nachdem seine Mannschaft in Barcelona von der Kulisse und der Situation sehr beeindruckt gewesen sei, "wollen wir morgen von der ersten Minute an da sein und diesen Respekt nicht mehr haben", kündigt Gallai an. Auch aus taktischer Siecht wird die TSG mit etwas anderen Vorgaben in die Partie gehen: "Jeder Stellungsfehler wird bestraft, sodass wir gegen den Ball noch konsequenter arbeiten und unsere Umschaltsituationen besser ausspielen müssen. Außerdem wollen wir resistenter gegenüber dem Anlaufen unseres Gegners sein, die Bälle nicht so leicht herschenken" erklärt der Chefcoach.

Keine weiteren Ausfälle

Für die entsprechende Unterstützung sollen die rund 2000 Zuschauer sorgen, die im Dietmar-Hopp-Stadion erwartet werden. "Das gibt uns vielleicht nochmal Rückenwind und beflügelt uns ganz besonders", glaubt Gallai. Und Außenverteidigerin Laura Wienroither ergänzt: "Das ist etwas ganz Besonderes, vor so vielen Leuten zu spielen. Das wird bestimmt ein cooles Spiel."

Personelle Ausfälle hat die TSG bis auf die Langzeitverletzen Paulina Krumbiegel und Isabella Hartig keine zu verzeichnen.