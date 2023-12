Hoffenheim stellt Rasiejewski frei

Die TSG Hoffenheim hat sich mit sofortiger Wirkung von ihrem Nachwuchsboss Jens Rasiejewski getrennt.

Hinter den Kulissen braute sich schon länger etwas zusammen, nun hat die TSG Fakten geschaffen und den Leiter der Nachwuchsakademie mit sofortiger Wirkung freigestellt. "Die Entwicklung in den vergangenen Monaten machte deutlich, dass eine weitere Zusammenarbeit nicht mehr möglich ist, zu unterschiedlich waren die Auffassungen über das gemeinsame Vorgehen in der Akademie", heißt es in der Presseverlautbarung des Klubs, in der weder ein Verantwortlicher des Bundesligisten noch Rasiejewski selbst zitiert wird.

Der Zeitpunkt kommt insofern überraschend, da einerseits schon länger Gerüchte um ein Zerwürfnis mit Vereinsmäzen Dietmar Hopp sowie jobinterne Probleme die Runde machten, die eher eine Trennung bereits in diesem Sommer nahegelegt hätten. Andererseits verläuft die Entwicklung in den wichtigsten Mannschaften des Unterbaus überaus positiv.

Knackpunkt beim Halbfinale um die U-17-Meisterschaft?

So führt etwa die Hoffenheimer U 19, mit U-17-Weltmeister Max Moerstedt in ihren Reihen, die Juniorenbundesliga Süd/Südwest mit großem Vorsprung an. Zudem setzt sich auch der Trend der U 23 fort, die nach dem erfreulichen dritten Platz in der Vorsaison derzeit Rang zwei in der Regionalliga Südwest belegt. Nicht zuletzt aufgrund der Arbeit von Trainer Vincent Wagner, den Rasiejewski im Sommer 2022 von Rot-Weiß Essen geholt hatte.

Offenkundig liegen die Ursachen für die Trennung auch weniger im sportlichen, sondern vor allem im administrativen Bereich. Zudem soll etwa Hopp keinerlei Verständnis gezeigt haben, als Hoffenheims damalige U 17 in der Vorsaison im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft im April dieses Jahres beim VfL Wolfsburg antrat (4:5 i. E.), ohne dass der Akademieboss vor Ort war. Rasiejewskis Vertrag ist noch bis kommenden Sommer datiert. Dem Vernehmen nach dürfte die Freistellung noch arbeitsrechtliche Schritte nach sich ziehen.

Der Klub sei "optimistisch, schon bald einen Nachfolger präsentieren zu können", heißt es, unterdessen hat die TSG bereits eine ab sofort zu besetzende neue Position als "Direktor Nachwuchs" ausgeschrieben.

Rasiejewski war im Sommer 2021 in dieser Funktion nach Hoffenheim zurückgekehrt. Bereits von 2011 an hatte der 48-Jährige fünf Jahre lang unter dem damaligen Akademiechef und heutigen Geschäftsführer Alexander Rosen als U-17-Trainer gearbeitet. Danach wechselte der Ex-Profi (u.a. Hannover, Frankfurt, St. Pauli) zum VfL Bochum, wo er zunächst das NLZ leitete und später auch als Co- und Cheftrainer der VfL-Profis fungierte.