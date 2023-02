Hoffenheim stellt Coach Breitenreiter frei

André Breitenreiter wurde nach kicker-Informationen am Sonntagabend freigestellt. Die offizielle Bestätigung steht derweil noch aus. Der Bundesligist reagiert damit wie erwartet auf die sportliche Talfahrt.

Schon nach rund sieben Monaten ist Schluss: Die TSG Hoffenheim hat sich nach kicker-Informationen von Trainer André Breitenreiter getrennt. Damit folgte für den letztjährigen Meistertrainer des FC Zürich nach einer triumphalen Saison in der Schweiz eine insgesamt ernüchternde wie enttäuschende Rückkehr in die Bundesliga.

Breitenreiter hatte erst im vergangenen Sommer in Hoffenheim übernommen. Mit dem 49-Jährigen wollte die TSG eigentlich die internationalen Startplätze anvisieren, die aktuelle Realität heißt aber Abstiegskampf. Dabei hatte Breitenreiter auch in Hoffenheim einen verheißungsvollen Start hingelegt. Nach zehn Spieltagen lagen die Kraichgauer auf Rang 4. Danach aber folgte eine Negativserie mit nunmehr neun Ligaspielen in Folge ohne einen Sieg (zwei Remis, sieben Niederlagen), zudem hat die TSG seit sieben Heimspielen (2/5) keinen Dreier mehr eingefahren. Der letzte Ligasieg datiert vom 14. Oktober 2022, als die TSG mit 3:0 bei Schlusslicht Schalke gewann.

"So wird es ganz schwer, die Klasse zu halten"

Breitenreiter selbst zeigte sich nach dem desaströsen Auftritt seiner Mannschaft in Bochum geschockt und enttäuscht. "Wir hatten elf Totalausfälle haben uns nicht gewehrt. Fehler gemacht, die mit Profifußball wenig zu tun haben", hatte der 49-Jährige eingestanden, "es muss etwas passieren, so geht es nicht weiter. So wird es ganz schwer, die Klasse zu halten." Bis auf Rang 14 sind die Kraichgauer mittlerweile abgerutscht und verbuchten allein in den jüngsten acht Pflichtspielen 26 Gegentreffer, also bestand dringender Handlungsbedarf. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze ist bedrohlich zusammengeschmolzen.

Vorbehaltlich der offiziellen Bestätigung wäre das die sechste Trainerentlassung der laufenden Saison: Vor Breitenreiter mussten auch Pellegrino Matarazzo beim VfB Stuttgart, Domenico Tedesco bei RB Leipzig, Frank Kramer bei Schalke 04, Gerardo Seoane bei Bayer Leverkusen sowie Thomas Reis beim VfL Bochum ihre Hüte nehmen.

Vor der TSG hatte Breitenreiter in Deutschland unter anderem den SC Paderborn, Schalke 04 und Hannover 96 trainiert.