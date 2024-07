Hoffenheim: Schütz wird Vorsitzender der Geschäftsführung

Die TSG Hoffenheim baut auf der Führungsebene um: Der Sportrechtler Dr. Markus Schütz wird neuer Vorsitzender der Geschäftsführung.

Vor einem Jahr war Alexander Rosen nach dem Ausscheiden von Frank Briel bei der TSG Hoffenheim zu einem von drei Geschäftsführern aufgestiegen. Nun erweitert der Bundesligist sein Führungsgremium. Künftig gibt es in Dr. Markus Schütz einen Vorsitzenden der Geschäftsführung. Das teilte die TSG am Donnerstag mit.

Der 59-jährige Saarbrücker ist seit 2006 für den Klub tätig und vertrat ihn als Rechtsanwalt in mehreren großen Verfahren - etwa beim "Phantom-Tor" 2013. Als langjähriges Beiratsmitglied hatte er nach Klubangaben zudem tiefen Einblick in die Entwicklung der Fußball-Spielbetriebs GmbH, um deren strategische und strukturelle Weiterentwicklung er sich in den nächsten Jahren vor allem kümmern werde. Schütz' Kanzlei wird in Zukunft nicht mehr für die TSG arbeiten.

Schütz soll Rosen & Co. entlasten

"Markus ist der ideale Mann an der Spitze eines Unternehmens, das mit Weitsicht in die Zukunft geführt werden soll", ist sich Interims-Klubvorständin Simone Engelhardt sicher. "Jan Mayer, Alex Rosen und Denni Strich sind als Geschäftsführer auch aufgrund des Wachstums der TSG in den vergangenen Jahren in ihren jeweiligen Fachgebieten und Verantwortlichkeiten so stark eingebunden, dass wir es als unabdingbar erachten, eine weitere Person in das Führungsgremium zu berufen, die zusätzlich die Verantwortung für eine immer komplexer werdende Unternehmensentwicklung in einem herausfordernden Umfeld übernimmt."

Schütz kündigt an, "mit hoher Motivation, Klarheit, vielen Ideen, aber auch mit dem nötigen Respekt an die Aufgabe" heranzugehen, und freut sich auf "einen ebenso intensiven wie konstruktiven Austausch mit meinen drei Kollegen aus der Geschäftsführung. Da wir uns seit vielen Jahren kennen, werden wir auch schnell eine gemeinsame Arbeitsebene finden."

Laut Mitgesellschafter Dietmar Hopp soll "mit der neuen Konstellation sichergestellt werden, dass die positive Entwicklung sowie die Erfolge der vergangenen Jahre in GmbH und Klub nicht nur fortgeführt, sondern noch ausgebaut werden können".