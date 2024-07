Hoffenheim leiht Jurasek für eine weitere Saison aus

Seit dem Winter 2023/24 spielt David Jurasek von Benfica Lissabon auf Leihbasis für die TSG Hoffenheim. Und auch in der kommenden Saison wird der tschechische Außenverteidiger das Trikot des Bundesligisten tragen. Wie Hoffenheim an diesem Montag bekanntgab, wurde der 23-Jährige für die Spielzeit 2023/24 erneut ausgeliehen. Jurasek hat für die Kraichgauer in der Rückrunde der Saison 13 Bundesligaspiele absolviert (kicker-Durchschnittsnote: 4,13), für Tschechien kam er bei der EM in zwei Vorrundenspielen zum Einsatz.