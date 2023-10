Hoffenheim kann den Auswärtsrekord knacken

Zwei ihrer drei Heimspiele hat die TSG Hoffenheim verloren, dafür ist die Bilanz in der Fremde bislang makellos. In Bremen winkt ein Rekord.

Das erste Auswärtsspiel als Cheftrainer der TSG gewann Pellegrino Matarazzo in Bremen. Es war ein eminent wichtiges Erfolgserlebnis, dieses 2:1 am 2. April dieses Jahres. Nach zunächst fünf Niederlagen in Folge hatte der neue Hoffenheimer Coach als Nachfolger des geschassten André Breitenreiter soeben zu Hause gegen Hertha BSC erstmalig einen Dreier geholt und konnte dieses Schlüsselerlebnis im Kampf um den Klassenerhalt prompt auch bei Werder bestätigen.

Matarazzo vor Bremen: "Unterscheide aktuell nicht zwischen Heim- und Auswärtsleistungen"

Überhaupt ist Bremen ein gutes Pflaster für die Kraichgauer. Hoffenheim ist im Weserstadion seit acht Gastspielen ohne Niederlage. Eine solche Auswärtsserie weist die TSG aktuell nur in Köln auf, eine längere Serie dieser Art gab es aber noch nie in der Bundesliga. Zudem blieb Hoffenheim in den jüngsten zwölf Partien in Bremen kein einziges Mal torlos, auch Matarazzo ist gegen Werder nach insgesamt vier Duellen mit Stuttgart und der TSG noch unbesiegt (3 Siege, 1 Remis).

Und obendrein reist Hoffenheim mit blütenweißer Auswärts-Weste in den hohen Norden und könnte einen neuen Klubrekord aufstellen. Noch nie gewann die TSG in der Bundesliga vier Auswärtsspiele hintereinander.

Doch aller positiven Vorzeichen zum Trotz bleibt Matarazzo vorsichtig. "Ich erkenne keinen Grund, warum wir auswärts stärker sind, das ist für mich statistisch noch nicht relevant, ich unterscheide aktuell nicht zwischen Heim- und Auswärtsleistungen", versichert Matarazzo. "Bremen hat zwei Heimspiele gewonnen, wir waren auswärts erfolgreich - aber es geht um unsere Leistung auf dem Platz. Das ist das Entscheidende: Welchen Fokus, welche Intensität, welche Energie bringen wir? Die Mannschaft, die mehr bringt, hat immer einen Vorteil gegen jeden Gegner in dieser ausgeglichenen Liga."

Tabellenbild nur eine Momentaufnahme

Niemand solle sich vom aktuellen Tabellenbild blenden lassen, mahnt der 45-Jährige. Zwar liegt die TSG als Sechster derzeit sechs Punkte und sechs Plätze vor Werder, "aber das Potenzial zur Unterschätzung ist nur da, wenn man nichts mitgenommen hat aus der letzten Saison oder den ersten Spieltagen dieser Saison", so Matarazzo, "uns erwartet ein Weserstadion mit einer intensiven Stimmung und einer intensiven Mannschaft, die sehr mutig und sehr offensiv und direkt den Weg zum gegnerischen Tor sucht. Diese Intensität müssen wir annehmen und wissen, in welchen Momenten wir das Spiel kontrollieren und dominant sein können, um zu gewinnen."

Dieses Gespür sieht der TSG-Coach als einen weiteren Entwicklungs- und Reifeprozess, den er seinem Team abverlangt. "Wir müssen das tun, was das jeweilige Spiel erfordert, um siegreich zu sein", erklärt Matarazzo, "es gibt kein Muster, dass immer zum Erfolg führt, sondern es gibt in jedem Spiel einen Schlüssel. Den zu erkennen und zu tun, was das Spiel erfordert - das ist ein wichtiger Punkt, den wir aus den letzten Wochen und Monaten mitgenommen haben." Mal sehen, ob das in Bremen erneut gelingt.