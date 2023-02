Hoffenheim: Ist Tedesco ein Kandidat?

Im Umfeld der TSG 1899 Hoffenheim kursieren erste Namen rund um die Nachfolge des entlassenen Cheftrainers André Breitenreiter.

Am Montag kam spät die kurze und knappe offizielle Bestätigung für die Demission von André Breitenreiter. Diesen trainingsfreien Tag hatte der entlassene Cheftrainer ursprünglich als eine der letzten Amtshandlungen gestrichen nach dem Debakel am Samstag in Bochum (2:5), wie der kicker aus Mannschaftskreisen erfuhr, doch nach der Entlassung ist auch das Schnee von gestern. Stattdessen dürften die Beratungen um die Nachfolge auf Hochtouren laufen, schließlich steht für die nun abstiegsbedrohte TSG am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) das nächste wichtige Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen auf dem Programm. Erste Namen kursieren im Umfeld.

Schon am Wochenende kam Kandidat Pellegrino Matarazzo ins Spiel. Der 45-Jährige war im Oktober beim VfB Stuttgart entlassen worden. Vor Stuttgart war Matarazzo zweieinhalb Jahre in Hoffenheim, wo er zunächst als U-17-Coach arbeitete und dann als Co-Trainer ins Profiteam aufrückte unter Cheftrainer Julian Nagelsmann, mit dem er einst gemeinsam die Ausbildung zum Fußballlehrer absolviert hatte. Nach kicker-Informationen spielt Matarazzo eine Rolle in den Überlegungen der TSG, wurde aber bislang ebenso wenig kontaktiert wie Matthias Kaltenbach.

Kaltenbach in der Assistenzrolle?

Der 37-Jährige ist als Jugend- und Assistenztrainer bei den Profis ein Hoffenheimer Urgestein und wanderte erst vergangenen Sommer zu Ajax Amsterdam ab, als er dem Lockruf des früheren Hoffenheimer Cheftrainers Alfred Schreuder gefolgt war. Mittlerweile wurden beide bei Ajax entlassen und Kaltenbach kann sich auf die Finalisierung einer Lizenz zum Fußballlehrer konzentrieren. Dem Vernehmen nach spielt Kaltenbach in den Überlegungen aber nicht als Chef-, sondern in seiner angestammten Rolle als Assistent eine Rolle.

Aber auch der Name eines weiteren früheren Hoffenheimer Coaches macht die Runde: Domenico Tedesco. Der 37-Jährige trainierte bei der TSG die U 17 und die U 19, ehe er 2017 zum Zweiligisten Erzgebirge Aue wechselte. Es folgten die Stationen FC Schalke 04, Spartak Moskau und zuletzt RB Leipzig, wo Tedesco vergangenen September entlassen worden war.

Zuletzt bahnte sich für Tedesco ein Engagement als Nationaltrainer Belgiens an, die Verhandlungen sollen weit gediehen sein, möglicherweise aber grätscht nun noch die TSG Hoffenheim dazwischen.