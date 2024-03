Vorteil Hoffenheim: TSG-Reserve schießt die Stuttgarter Kickers im Topspiel ab

Es war ein bitterer Samstag für die Stuttgarter Kickers: Im Spitzenspiel verlor der Tabellenführer mit 0:5 gegen seinen schärfsten Verfolger TSG Hoffenheim II, der nun die besseren Karten im Titelrennen hat.

Es war das Spitzenspiel Zweiter gegen Erster am Samstag - und nach dem überraschenden 5:0-Erfolg hat die TSG Hoffenheim II im Titelrennen nun alle Trümpfe in der Hand. Noch sind die Stuttgarter Kickers mit zwei Punkten Vorsprung zwar Tabellenführer, doch der Bundesliga-Nachwuchs könnte mit einem Nachholspiel mehr in der Hinterhand vorbeiziehen.

Von Beginn an war die Bedeutung des Spiels zu spüren, beide Mannschaften belauerten sich und wollten keine Fehler machen. So blieben Chancen trotz eines leichten Übergewichts der TSG zunächst Mangelware. Schließlich waren es die Kickers, die nach 20 Minuten durch Maier erstmals gefährlich zum Abschluss kamen. Für die Hoffenheimer war Schmahl wenig später per Kopf nahe dran.

Doppelschlag vor der Pause

In Folge nahm das Tempo zu und ab der 40. Minute war es dann ein Doppelschlag, der die TSG-Reserve auf Kurs brachte: Bei einem Angriff über links kam erst Djuric im Zentrum an den Ball und erzielte das 1:0 (40.), dann war es der schnelle Obiogumu, der vor Dornebusch auftauchte und den Keeper zum 2:0 tunnelte (44.) - es war der Pausenstand.

Und was auch immer sich die Gäste in der Halbzeitpause vorgenommen hatten, schon kurz nach Wiederanpfiff war es Makulatur: Dornebusch vertändelte den Ball gegen Mokwa, der keine Mühe hatte, zum 3:0 einzuschieben (47.). Es war die Vorentscheidung, Bischof verpasste wenig später mit einem Lattentreffer sogar das 4:0.

Zwar versuchten die Kickers, noch einmal heranzukommen und hatten auch gute Chancen zum 1:3, doch selbst der Ehrentreffer war den Gästen an diesem Tag nicht vergönnt. Es kam sogar noch schlimmer: Nach einer Hoffenheimer Balleroberung war Breitenbücher durch und erhöhte flach auf 4:0 (84.), schon in der Nachspielzeit kam Kelati frei zum zum Schuss - 5:0 (90.+5) - die höchste Saisonniederlage des Tabellenführers.