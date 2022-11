Hoffenheim gibt Entwarnung bei Rutter

Der Franzose Georginio Rutter von der TSG Hoffenheim ist ohne strukturellen Schaden davongekommen.

Seine Länderspielreise mit der U 21 Frankreichs hat er absagen müssen. Zu schwer war Georginio Rutters Sprunggelenk malträtiert worden am vergangenen Samstag im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (1:2). Mehrfach hatte der junge Franzose behandelt werden müssen, aber immer auf die Zähne gebissen und weitergespielt. Doch nach der Partie kamen die Schmerzen.

Mittlerweile haben aber eingehende Untersuchungen ergeben, dass der 20-Jährige keinen strukturellen Schaden erlitten hat. Entwarnung also im Fall des Angreifers, der sich nun eine Woche länger erholen kann, ehe Trainer André Breitenreiter am 6. Dezember wieder zur Pflicht ruft.

Zweiter Einsatz für Bicakcic in der U 23

Unterdessen hat Ermin Bicakcic einen weiteren Praxistest in der Hoffenheimer U 23 unternommen. Am Dienstag absolvierte der Routinier, der seit zwei Jahren an den Folgen eines Kreuzbandrisses laboriert und sein Comeback immer wieder verschieben musste, seinen zweiten Einsatz in der Regionalliga. Diesmal eine Stunde lang, ehe der Innenverteidiger ausgewechselt wurde. Auch Bicakcic konnte die 0:2-Niederlage gegen Balingen nicht verhindern. Damit verpassten die kleinen Hoffenheimer den möglichen Sprung auf Rang drei in der Regionalliga.

Es sind weiterhin kleine und überschaubare Schritte, die der mittlerweile 32-Jährige vorankommt. Ob ihn dieser mühselige Weg tatsächlich noch einmal auf die Bundesligabühne führen wird, ist allerdings weiter sehr ungewiss. Im finalen Spiel der vergangenen Saison hatte man Bicakcic noch einen Kurzeinsatz in Gladbach gegönnt (1:5), das war aber mehr eine symbolische Geste als ein ernstzunehmender Comeback-Versuch. Spätestens in der Wintervorbereitung auf die Restsaison wird sich zeigen müssen, ob Bicakcic es noch mal auf ein ausreichend hohes Niveau wird schaffen können - oder eben nicht.