Nächstes Ausrufezeichen: Essen siegt deutlich bei der TSG Hoffenheim

Der Erfolgslauf der SGS Essen ging auch bei der TSG Hoffenheim weiter. Mit einem deutlichen 3:0 schob sich die Elf von Markus Högner über Nacht auf den vierten Rang.

Nur vier Tage nach dem 2:1 in Köln stand die TSG Hoffenheim schon auf dem Rasen. Gegen die SGS Essen musste Trainer Stephan Lerch auf Krumbiegel verzichten, die mit muskulären Problemen ausfiel. Außerdem rückten Janssens und Torhüterin von Schrader - die gegen Köln ihr Bundesliga-Debüt gab - zurück auf die Bank. Zwischen den Pfosten hatte die TSG zwar weiter den Ausfall der Nummer eins Tufekovic zu verkraften, dafür war Dick nach Verletzung aber bereit für ihr erstes Spiel der Saison. Sie rückte gemeinsam mit Billa und der jungen D'Angelo in die erste Elf.

Essens Coach Markus Högner sah dagegen beim Tabellendritten keinen Grund zur Änderung und schickte erneut die Mannschaft auf den Platz, die zuletzt mit einem 5:0 gegen Nürnberg den fünften Platz erobert hatte.

Hoffenheim bekommt die kalte Dusche

Nach ersten vorsichtigen Annäherungen auf beiden Seiten war es Essens Maier, die per Volley nur knapp die Führung verpasste (8.). Dick tauchte ab und klärte zur Ecke, die zwar noch nichts einbrachte, doch wenige Minuten später durfte sich Kowalski erneut versuchen - diesmal mit Erfolg. Ihre scharfe Flanke verlängerte Hoffenheims Verteidigerin Cazalla unglücklich ins eigene Tor (13.).

Angetrieben von der Führung liefen die Essenerinnen erneut an - und durften keine 60 Sekunden später schon wieder jubeln. Purtscheller vernaschte die erst 19-jährige D'Angelo auf dem rechten Flügel und bediente Elmazi mustergültig, die aus kurzer Distanz zum 2:0 einschob (14.).

Die Essenerinnen konzentrierten sich anschließend in erster Linie auf die Abwehrarbeit und lauerten auf Fehler. Die Gastgeberinnen taten sich derweil schwer, Lücken in der griffigen Essener Defensive zu finden. Top-Scorerin Alber blieb unter der strengen Bewachung von Ostermeier beispielsweise völlig blass. Eine große Chance gab es aber doch zum Anschluss: Nach feinem Steckpass von Corley vergab Billa freistehend aus zwölf Metern (36.). Auf der Gegenseite näherten sich unter anderem Pfluger (41.) und Sterner (45+1.) noch einmal an, doch es blieb zur Pause beim 2:0.

Essen bleibt defensiv stabil

Lerch reagierte in der Pause mit einem Doppelwechsel, brachte Dongus und Specht, und es schien, als würden die TSG-Frauen etwas zielstrebiger werden. In letzter Linie blieben die Verteidigerinnen aus Essen jedoch hellwach und ließen kaum etwas zu.

Erst in der 69. Minute musste sich SGS-Keeperin Winkler noch einmal auszeichnen, als Specht einen langen Ball genau in den Lauf von Memeti spielte. Die Flügelstürmerin kam aus kurzer Distanz zum Abschluss, fand jedoch keinen Weg vorbei an der Torhüterin.

Maier macht alles klar

Der Treffer fiel stattdessen auf der Gegenseite. Ostermeier belohnte sich kurz vor Schluss für einen starken Auftritt mit der Vorlage für Maier, die im Strafraum freistehend vollstreckte. Dick sah dabei alles andere als gut aus, kam an die Kugel noch ran, ließ sie aber hinter sich ins Tor fallen (87.).

Defensiv sollte kurz vor Schluss nichts mehr anbrennen, sodass die SGS Essen nicht nur offensiv überzeugte, sondern auch zum dritten Mal in Folge die Null hielt. Die Högner-Elf setzte somit das nächste dicke Ausrufezeichen und ist über Nacht punktgleich mit der TSG fernab der Abstiegsränge auf Platz vier.

Noch vor der Länderspielpause geht es für die SGS Essen am kommenden Samstag (13 Uhr) mit dem Pokal-Heimspiel gegen den 1. FC Köln weiter. Die TSG empfängt sonntags (13 Uhr) Bundesliga-Aufsteiger Leipzig.