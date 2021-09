Nur 3:3 im Rückspiel: TSG zieht trotzdem in die Königsklasse ein

Die TSG Hoffenheim konnte sich im Rückspiel der zweiten Qualifikationsrunde für die UEFA Women's Champions League ein 3:3 gegen den FC Rosengard sichern. Durch den deutlichen Erfolg aus dem Hinspiel reichte das Remis.

TSG-Coach Gabor Gallai wechselte nach dem überzeugenden 3:0-Hinspielerfolg einmal und brachte Harsch für Hartig in die Startelf.

Bereits in der 8. Spielminute setzte die aufgerückte Wienroither den Ball aus circa zehn Metern unter die Latte und sorgte für die 1:0-Führung. Nach einer kuriosen und diskutablen Szene konnten die Gäste allerdings durch Cankovic ausgleichen (17.). Zuvor wurde TSG-Keeperin Tufekovic zu Fall gebracht, woraus das Tor resultierte. Linder brachte die Hoffenheimerinnen dann aber mit ihrem Fernschuss-Tor, bei dem die Torhüterin der Gäste keine gute Figur machte, wieder in Front. Vor der Halbzeit musste Tofekovic noch einmal einen Kopfball aus dem Winkel kratzen (35.), ehe es dann in die Pause ging.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs gab es kaum Chancen auf beiden Seiten. Dann traf Larsson für die Gäste im Eins-gegen-eins mit TSG-Schlussfrau Tofekovic (65.). Ein Aufbäumen der Gäste gab es allerdings nicht mehr, da Brand in der 67. Spielminute mit ihrem Treffer für die Vorentscheidung sorgte. Kurz vor Schluss war es dann die eingewechselte Kullashi, die den Ausgleich für Rosengard erzielen konnte. Dank des 3:0-Erfolgs im Hinspiel zieht die TSG folgerichtig in die Gruppenphase ein.

Für die TSG geht es am Sonntag (16 Uhr, LIVE! bei kicker) mit dem Auswärtsspiel bei der SGS Essen weiter. Die Auslosung der Champions-League-Gruppenphase steigt am kommenden Montag in Nyon. Diese teilt die 16 Klubs in vier Vierergruppen auf.