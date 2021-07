Kramaric setzt gleich ein Zeichen

So langsam kommt Hoffenheim in Schwung. Nach einem 0:1 in Heidenheim und dem 2:2 gegen Greuther Fürth zum Abschluss des Trainingslagers besiegte die TSG am Samstag Stade Reims mit 2:0 und fuhr im dritten Test der Vorbereitung den ersten Saisonerfolg ein. Indes gibt es weiteren positiven Test auf das Coronavirus.

Treffsicher: Andrej Kramaric gegen Reims. imago images/foto2press