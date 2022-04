Potsdam schlägt in Hoffenheim zurück - Turbines großer Schritt Richtung Champions League

Platz drei berechtigt zur Teilnahme an der Champions League - das Duell zwischen Hoffenheim und Potsdam am Samstag war quasi ein Endspiel. Die TSG führte, verlor aber in Unterzahl - und damit wohl auch die Hoffnung auf die Königsklasse.

Jubel bei der TSG Hoffenheim: Turbine Potsdam gewann das Endspiel um Platz drei. IMAGO/foto2press