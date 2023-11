Dass die TSG zurzeit einen internationalen Platz belegt, liegt einzig und allein an den starken Auftritten in der Fremde. Auswärts holten nur Leverkusen und Bayern in den ersten sechs Spielen genau so viele Punkte wie Hoffenheim (16). Auf der anderen Seite steht jedoch eine eklatante Heim-Schwäche. In fünf Partien gab es nur drei Punkte - kein Bundesligist sammelte weniger. Gegen Mainz droht die vierte Heim-Pleite in Folge, mit der ein Vereins-Negativrekord eingestellt werden würde.