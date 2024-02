Finkgräfes Premiere - Kramaric rettet der TSG spät ein Remis

Köln war drauf und dran, in Sinsheim den zweiten Sieg in Folge einzufahren. Aber kurz vor dem Ende traf Kramaric und entriss dem FC spät den Sieg.

TSG-Coach Pellegrino Matarazzo tauschte nach dem 2:2 in Wolfsburg dreimal: Grillitsch, Skov und Bebou starteten für Brooks (5. Gelbe Karte), Stach und Kramaric (beide Bank). Zudem stellte der Trainer das System um, Hoffenheim agierte im 3-4-3 und nicht wie zuletzt im 4-4-2 mit Raute.

Kölns Trainer Timo Schultz musste gegenüber dem 2:0 über Frankfurt einmal umstellen: Hübers war krank, für ihn spielte Kilian in der Innenverteidigung.

Die 23.020 Zuschauer in Sinsheim bekamen in der ersten Hälfte extrem zähe Kost zu sehen. Viel spielte sich im Mittelfeld ab, Torchancen waren absolute Mangelware. Wenn es mal gefährlich wurde, dann waren es die Hoffenheimer. Drei Möglichkeiten aus dem ersten Durchgang hatten es auf den Chancenzettel geschafft: Bebou schoss links vorbei (14.), Weghorsts abgefälschte Flanke klärte FC-Keeper Schwäbe per Fuß (26.), und der Drehschuss von Weghorst war zu hoch angesetzt (43.).

Ansonsten war in beiden Strafräumen fast nichts geboten. Die Kölner standen defensiv zwar solide, blieben in der Offensive in den ersten 45 Minuten aber alles schuldig. Das 0:0 zur Pause war letztlich folgerichtig.

Finkgräfe nimmt Maß

Auch nach dem Seitenwechsel ging es sehr ruhig zu. Und es war zunächst wieder die TSG, die etwas Torgefahr versprühte. Bebou schloss zu zentral ab (56.) und Skovs Schuss wurde gerade noch von Schmitz geblockt (64.). Die Kölner hatten weiterhin große Mühe, sich Torchancen zu erspielen. Und so musste eben ein Standard helfen: Finkgräfte setzte einen Freistoß aus etwa 25 Metern ins rechte Eck, Baumann war zwar noch dran, konnte das Gegentor aber nicht verhindern (79.). Es war das erste Bundesliga-Tor für den 19-Jährigen, der es aktuell richtig gut macht.

Kramaric entreißt Köln den Sieg

Hoffenheim tat sich danach extrem schwer und hatte in der Offensive keine Ideen. Es sah eigentlich alles danach aus, als sollte Köln diesen Sieg über die Zeit bringen können. Aber dann schlug die TSG quasi aus dem Nichts zu: Nach einem langen Ball gewann Kabak das Kopfballduell, Kramaric bewahrte im Strafraum die Ruhe und traf mit Hilfe des rechten Innenpfostens zum ganz späten Ausgleich (90.+4).

Die Kölner, die damit den zweiten Sieg in Folge verpassten und auf dem Relegationsrang festsitzen, empfangen am kommenden Freitag (20.30 Uhr) den SV Werder Bremen. Tags darauf erwartet die TSG Hoffenheim, nun seit sieben Spielen sieglos (vier Remis, drei Niederlagen), den 1. FC Union Berlin (15.30 Uhr).