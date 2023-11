Memetis Anschlusstreffer kommt zu spät: Freiburg gewinnt in Hoffenheim

In einer unterhaltsamen Partie gewann der SC Freiburg gegen die TSG Hoffenheim mit 3:2. Die Kraichgauerinnen verpassten dadurch die vorübergehende Tabellenführung.

TSG-Trainer Stephan Lerch, der mit einem Sieg seiner Mannschaft zumindest für eine Nacht die Tabellenspitze übernehmen wollte, veränderte seine Startelf im Vergleich zum 2:2 in Wolfsburg vor der Länderspielpause auf zwei Positionen: Corley begann für Harsch, Billa stürmte anstelle von Janssens.

Beim SC Freiburg, mit nur fünf Punkten aus fünf Spielen in die Saison gestartet, gab es drei Veränderungen nach der 0:2-Heimpleite gegen die Aufsteigerinnen aus Nürnberg. Trainerin Theresa Merk brachte Steinert für Gudorf - Müller rückte dafür eine Position nach vorne - und Hoffmann für Zicai. Torhüterin Lambert übernahm zwischen den Pfosten zudem für Kassen.

Fölmli nutzt erste Chance

Freiburg war von Anpfiff weg die bessere Mannschaft und näherte sich früh dem TSG-Tor an, ehe Fölmli die erste Chance zum 1:0 nutzte (14.). Auch danach blieb der SCF gefährlich: Minge setzte einen Schuss nur knapp vorbei (26.), Kayikci verpasste eine Schasching-Flanke am Fünfmeterraum nur knapp (34.).

Hoffenheim fand dagegen offensiv kaum statt, einen ersten Warnschuss setzte Corley knapp über das Tor (39.). Doch kurz vor der Pause bot sich die Doppelchance auf den Ausgleich, Corley und Billa setzten den Ball aus kurzer Distanz jeweils an die Latte (45.+3).

Zicai setzt den entscheidenden Konter

Keine zwei Minuten waren nach dem Seitenwechsel gespielt, als Kayikci nach schönem Solo zum 2:0 erhöhte (47.). Es war der Weckruf für die Hoffenheimerinnen, die in der Folge stärker wurden. Nach einigen Annäherungen markierte Billa in der 60. Minute schließlich den Anschlusstreffer.

Auch danach behielt die TSG die Hoheit über die Partie, ohne sich aber allzu gefährlich vor das Tor zu spielen. So fingen sich die Gastgeberinnen einige Konter, den besten davon nutzte die eingewechselte Zicai eiskalt zum 3:1 aus (82.).

Zwar traf Memeti noch per Traumschuss zum 3:2-Anschlusstreffer (90.+3), doch dieser kam zu spät. Hoffenheim verpasste die Tabellenführung, während Freiburg wichtige Punkte im Tabellenkeller sammelte.

Für die TSG Hoffenheim steht am nächsten Spieltag ein Montagsspiel an, dann gastieren die Kraichgauerinnen beim 1. FC Köln (19.30 Uhr). Bereits einen Tag früher müssen die Freiburgerinnen beim schweren Auswärtsspiel in Wolfsburg bestehen (14 Uhr).