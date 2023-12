Dem TSG-Trainer steht Akpoguma nach seiner 5. Gelben Karte aus dem 1:2 in Gladbach nicht zur Verfügung, außerdem fällt Beier mit einer Erkältung kurzfristig aus. Dafür sind Szalai und Kramaric von Beginn an dabei. Prömel hat seine Gelbsperre abgesessen, Becker bleibt deshalb zunächst auf der Bank. Genau wie Skov und Kabak, die von Bülter und Brooks ersetzt werden. Fünf Wechsel also insgesamt.