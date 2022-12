Souveräne Bayern-Frauen: Schüller-Doppelpack besiegelt Sieg bei der TSG

Die TSG 1899 Hoffenheim hat das Verfolgerduell mit dem FC Bayern München klar verloren und muss den FCB ziehen lassen. Die Münchnerinnen machen mit dem Erfolg Druck auf Wolfsburg, das am Samstag im Topspiel Frankfurt empfängt.

TSG-Coach Gabor Gallai nahm nach dem 3:1-Auswärtssieg beim 1. FFC Turbine Potsdam drei Änderungen vor: Im Tor stand wieder Tufekovic für Dick, de Caigny und Lindner ersetzten Hartig und Hickelsberger.

Bayerns Trainer Alexander Straus stellte sein Team nach dem 2:0-Heimsieg gegen die SGS Essen mit Blick auf das Champions-League-Rückspiel gegen den FC Barcelona am kommenden Mittwoch auf zwei Positionen um: Stanway und Dallmann starteten für Kumagai und Schüller.

Die Gäste aus München übernahmen von Beginn an das Kommando, Dallmann meldete den FCB gleich in der ersten Minute an. Rall war es dann, die nach einer weitgezogenen Flanke per Kopf zur Stelle war (6.). Mit der frühen Führung im Rücken behielten die Bayern-Frauen alles im Griff, verpassten es aber nachzulegen. Dallmann, Zadrazil, Bühl und Lohmann hatten bis zur Pause das 2:0 auf dem Fuß, die Kugel ging aber nicht ins TSG-Tor. Von Hoffenheim kam abgesehen von einer Kössler-Möglichkeit viel zu wenig.

Zwei knifflige Szenen

Gabor Gallai reagierte, brachte Ex-Bayern-Spielerin Corley, die Schwung ins TSG-Spiel brachte. Hoffenheim war nun besser im Spiel, hatte bei zwei kniffligen Szenen aber Glück, dass Schiedsrichterin Fabienne Michel nicht auf den Punkt zeigte.

Memeti verpasst das 1:1 - FCB schlägt im Gegenzug zu

Nach einer guten Stunde bot sich Memeti die Ausgleichschance, im Gegenzug machten die Münchnerinnen aber das 2:0. Dallmann drückte Bühls punktgenaue Hereingabe über die Linie (63.). Magull hätte nachlegen müssen (67.), das holte dann Schüller nach, die kurz nach ihrer Einwechslung eine weiteres Bühl-Zuspiel zum 3:0 nutzte (75.) und nach einem Pass von Kett auch noch ihr sechste Saisontor markierte (89.).

Die TSG ist am 11. Dezember zu Gast beim SV Werder Bremen (16 Uhr), während der FC Bayern gut gerüstet am Mittwoch den FC Barcelona in der Champions League empfängt (21 Uhr), bevor am 10. Dezember Bayer 04 Leverkusen nach München reist (14 Uhr).