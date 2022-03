Rall kommt, trifft und führt die Bayern zum Sieg bei der TSG

Der FC Bayern hat das Topspiel in der Frauen-Bundesliga bei der TSG Hoffenheim verdient mit 4:2 gewonnen. Die Münchnerinnen sind im Duell um die Meisterschaft wieder an der Tabellenspitze zurück, nachdem sie am Freitag von Wolfsburg kurzzeitig verdrängt worden waren.

Maximiliane Rall trifft zum 3:2 für den FC Bayern. IMAGO/Beautiful Sports