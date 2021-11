Erneut ohne Schuss aufs Tor: Hoffenheim gegen Barcelona wieder chancenlos

Einmal mehr hat Barcelona der TSG Hoffenheim keine Chance gelassen und auch das Rückspiel klar mit 5:0 für sich entschieden. Der Bundesligist blieb wie schon im Hinspiel ohne Schuss aufs Tor.

"Ein Tor ist etwas, das wir uns vornehmen sollten", sprach TSG-Coach Gabor Gallai im Vorfeld das Ziel für das Rückspiel gegen Barcelona aus. Vor exakt einer Woche erhielt die TSG bei den Blaugrana bereits eine Lehrstunde und blieb in 90 Minuten ohne Torschuss - ähnliches sollte sich auch im zweiten Aufeinandertreffen wiederholen.

Mit Corley und Hagel, die Linder und de Caigny ersetzten, schickte Gallai zwei neue Gesichter im Vergleich zum Hinspiel aufs Feld. Zudem schien der TSG-Coach seiner Mannschaft ordentlich Mut zugesprochen zu haben, denn Hoffenheim spielte von Beginn an konsequent flach hinten raus.

Hagel zu überhastet

Das mutige Spiel war jedoch von Risiko begleitet, denn Barça störte den Spielaufbau der TSG gewohnt früh und kam dadurch immer wieder zu Ballgewinnen. Nach einer Viertelstunde lief die Kombinationsmaschine der Blaugrana langsam heiß, der Bundesligist kam kaum mehr aus der eigenen Hälfte.

Die beste Chance auf einen Torerfolg hatte nach 17 Minuten dennoch die TSG, doch Hagel schloss einen Konter viel zu überhastet ab. Barça forcierte in der Folge immer mehr das Spiel über die Flügel und brachte einige Flanken in den Strafraum der Gastgeberinnen, doch immer wieder war ein Abwehrbein dazwischen.

Elfmeter als Dosenöffner

39 Minuten hielt Hoffenheim dem Dauerdruck stand, ehe Wienroither im Strafraum Putellas foulte und Schiedsrichterin Ivana Martincic auf den Punkt zeigte. Die Gefoulte trat selbst an und verwandelte souverän rechts unten (41.).

Nach Wiederanpfiff taten sich die Gäste deutlich leichter mit dem Toreschießen. Erst erhöhte Irene Paredes nach einer Ecke auf 2:0 (53.), dann schloss Bonmati eine flache Hereingabe der ehemaligen Wolfsburgerin Rolfö unter die Latte ab (57.).

Doppelschlag kurz vor Schluss

Die TSG fand in der Offensive nun gar nicht mehr statt - und blieb auch im zweiten Duell mit Barcelona ohne Schuss aufs Tor. Barça hingegen agierte weiter hungrig, alleine Rolfö hatte mehrmals die Chance, das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. Kurz vor Schluss wurde die erneut starke Tufekovic noch zwei Mal bezwungen, die eingewechselte Torrejon (89.) sowie Crnogorcevic (90.+2) sorgten für den 5:0-Endstand.

Am 5. Spieltag trifft die TSG in Dänemark auf HB Köge, die Spanierinnen gastieren in London beim Arsenal WFC.