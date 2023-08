Hoffenheim führt Gespräche mit dem Mainzer Stach

Die TSG Hoffenheim arbeitet an einer Verpflichtung von Anton Stach, derzeit noch in Diensten von Mainz 05. kicker-Recherchen bestätigen entsprechende Medienberichte.

Der 24-Jährige ist im Mittelfeld universell auf der Sechser-, Achter- und sogar Zehnerposition einsetzbar. Nach einer durchwachsenen Saison 2022/23, die mit Hüftproblemen begann, war zu erwarten, dass Anton Stach nach einem international tätigen Verein Ausschau hält, um vor der EM 2024 seine Nationalmannschaftschancen (2 A-Länderspiele) zu verbessern. Insofern käme ein Wechsel nach Hoffenheim überraschend. Nach kicker-Informationen laufen aber entsprechende Gespräche. Interesse soll es auch von Borussia Mönchengladbach geben.

Zehn Millionen Euro Ablöse?

Mainz zahlte 2021 für Stach 3,5 Millionen Euro Ablöse an die SpVgg Greuther Fürth und stattete den U-21- und Olympiaauswahlspieler mit einem Vertrag bis 2024 plus einer einjährigen Option aus. Nun könnten die Rheinhessen ihre Nummer 6 für rund zehn Millionen Ablöse ziehen lassen.

Bereits Mitte Juli rüsteten sich die 05er für einen möglichen Abgang von Stach oder Leandro Barreiro und holten Tom Krauß, der zuletzt von RB Leipzig an Schalke 04 verliehen war. Sollten Stach und Barreiro in der Woche vor Transferschluss am 1. September den Verein verlassen, wird sich Mainz wohl nach weiterem Ersatz umsehen müssen.