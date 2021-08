Hoffenheim erstmals dabei: Champions League startet in neuem Modus

Die UEFA Women's Champions League startet wieder. So viele Vereine wie noch nie werden beteiligt sein, neu dabei sind unter anderem die Damen der TSG Hoffenheim. Wer holt 2021/22 den Titel?

Spielen am Dienstag erstmals in der Champions League: Die Frauen der TSG Hoffenheim. imago images/foto2press

Am Dienstag und Mittwoch startet die Champions League der Frauen mit einer Rekordzahl von 72 Mannschaften aus 50 Verbänden und neuem Format. In der ersten Runde, im K.-o.-Format ausgetragen, steigen die Tabellendritten der sechs höchstplatziertesten Verbände Frankreich, Deutschland, Spanien, England, Schweden und Tschechien, die Vizemeister der zehn anschließenden (Dänemark, Niederlande, Italien, Kasachstan, Norwegen, Island, Schweiz, Schottland, Russland, Belarus) sowie die Meister der Verbände auf Rang acht bis 50 ein.

Unter diesen insgesamt 58 Vereinen debütieren die Damen der TSG Hoffenheim, die vergangene Saison Tabellendritter der Frauen-Bundesliga wurden, in der Champions League. Die Elf von Gabor Dallai spielt am Dienstag um 14 Uhr gegen Valur Reykjavik.

In Runde zwei, ebenfalls eine K.-o.-Runde, spielen die Tabellenersten der Verbände auf Platz fünf bis sieben sowie die Vizemeister der sechs höchstplatzierten. Die Sieger qualifizieren sich für die Gruppenphase, in der treten die letzten Klubs bei: Titelverteidiger Barcelona sowie die Meister aus Frankreich (Paris Saint-Germain), Deutschland (FC Bayern) und England (Chelsea).

Auch Wolfsburg und Bayern dabei

In der vergangenen Saison waren aus Deutschland nur die Ligakonkurrentinnen vom VfL Wolfsburg, die nach dem Viertelfinale ausschieden, sowie von Bayern München, die es bis ins Halbfinale schafften, dabei. Beide scheiterten an der Mannschaft des Chelsea LFC. Erneut sind die beiden Teams für die Champions League qualifiziert, Wolfsburg steigt als Vizemeister allerdings in Runde zwei ein, die Meisterinnen aus München starten in der Gruppenphase.

Den Pokal ergattern konnten letztes Jahr die Damen des FC Barcelona. Ob sie den Titel verteidigen können, wird sich zeigen. Auch sie sind ab den Gruppenspielen mit dabei.

Ab der Gruppenphase werden alle 61 Partien live auf DAZN übertragen. Neben dem kostenpflichtigen Angebot streamt der Anbieter die Spiele parallel kostenlos auf dem eigenen YouTube-Kanal.