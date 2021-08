Hoffenheim: Ein Trio mit viel Luft nach oben

Im ersten Pflichtspiel der neuen Saison gönnte Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß gleich drei Zugängen einen Platz in der Startelf.

David Raum: Der ablösefrei aus Fürth geholte Linksverteidiger hatte nur die erste Phase der Vorbereitung mit der TSG bestritten, um sich gleich nach Tokio zu den Olympischen Spielen zu verabschieden. Nach der Rückkehr blieb dem 23-Jährigen nur ein Test gegen Karlsruhe (5:0), um sich auf seine neuen Kollegen einzustellen. Mit seiner athletischen Spielweise war Raum auch gut im Spiel und deutete an, dass er mit seiner Dynamik und Passqualität eine Bereicherung für die TSG sein kann, wenngleich seinen Flanken noch die nötige Präzision fehlte. Defensiv ließ der Neue dagegen nichts anbrennen. Insgesamt hat Raum, der wegen der U-21-EM und Olympia kaum eine Verschnaufpause im Sommer hatte, noch Steigerungspotenzial, muss aber aufpassen, seinen Körper nicht zu überfordern. In der Verlängerung streikte die Muskulatur an der linken Oberschenkelrückseite, Trainer Sebastian Hoeneß nahm ihn vorsorglich vom Platz.

Angelo Stiller: Der Sechser zeigte wie schon in der Vorbereitung auch im Pokal in Köln an der Seite von Dennis Geiger Licht und Schatten. Der Linksfuß hatte durchaus gute Szenen in der Balleroberung und im Umschaltspiel, tat sich zuweilen aber auch gegen den Drittligisten schwer, die Räume im Spiel gegen den Ball zu schließen. Hier und da schlichen sich zudem vermeidbare Fehler in sein Spiel. Der ebenso ablösefrei vom FC Bayern II gekommene Stiller dürfte sich noch strecken müssen, um auch in der Liga eine echte Startelf-Alternative zu werden.

Jacob Bruun Larsen: Nach seiner Leihe nach Anderlecht hatte der Däne zum Angriff geblasen, um im zweiten Anlauf in Hoffenheim und damit in der Bundesliga den Durchbruch zu schaffen. Der 22-Jährige zeigt auch immer wieder gute Ansätze, bei Viktoria Köln holte er zumindest den Strafstoß zur 1:0-Führung heraus. Insgesamt aber hätte man von dem Dribbler über den linken Flügel nach einer kompletten Vorbereitung gerade gegen einen unterklassigen Gegner noch mehr Zug zum Tor und Durchschlagskraft erwartet. Nach wie vor tut sich Bruun Larsen schwer, in den Rücken des Gegners zu kommen oder mit Nachdruck selbst den Abschluss zu suchen. Womöglich fehlt ihm in der aktuellen Phase noch die letzte Spritzigkeit. Es bleibt jedenfalls abzuwarten, ob sich das in der Liga gegen noch ausgebufftere Verteidiger bald ändern wird und Bruun Larsen mehr Wirkung und Torgefahr erzeugen kann.

Unterm Strich konnten alle drei ihr Potenzial nur andeuten, wobei Raum auf dem Weg zu einer echten Verstärkung am weitesten zu sein scheint.