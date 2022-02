Hoffenheim: Dünne Personaldecke für Hoeneß

Sebastian Hoeneß muss grübeln. Besonders die rechte Seite bereitet dem Trainer der TSG Hoffenheim Sorgen, gegen Mainz muss eine Notlösung her.

So schnell kann’s gehen. In Hoffenheims üppig besetzten Kader schaffte es so mancher namhafte Profi zuletzt nicht mal in den Spieltagskader - vor der Transferperiode. Für das erste Spiel danach am Samstag in Mainz wird Trainer Sebastian Hoeneß dagegen Probleme bekommen, das 20-er-Aufgebot mit der bewährten Profibelegschaft abzudecken. Denn von den verbliebenen 26 Feldspielern (inklusive des erst 16-Jährigen Tom Bischof) sind aktuell gleich neun im Grunde nicht einplanbar. Vier TSG-Niederlagen am Stück zuletzt im April 2015

Che ist noch kein Startelfkandidat

So fallen neben den Langzeitverletzten Ermin Bicakcic (Kreuzband) und Robert Skov (Oberschenkelverletzung) auch Kevin Akpoguma, Pavel Kaderabek (beide Oberschenkelprobleme), Marco John (Trainingsrückstand) und Chris Richards (Fußprellung) aus. Zudem fehlt Sebastian Rudy gelbgesperrt, Kasim Adams spielt eigentlich keine Rolle mehr und Neuzugang Justin Che ist noch nicht soweit, jedenfalls nicht für die Startelf. "Für ihn kommt das Spiel in der Startelf zu früh, dafür hatte er zu lange keine Spielpraxis, da würde ich ihm keinen Gefallen tun, ihn direkt reinzuwerfen", so Hoeneß. Der junge US-Amerikaner kann den aktuellen Engpass auf der rechten Seite also nicht überbrücken, nicht nur personell muss Hoeneß deshalb improvisieren.

"Mal schauen, wie wir das lösen, wir haben nicht mehr so viele Möglichkeiten im Kader, da müssen wir kreativ werden und möglicherweise mal was verändern und anpassen", deutete der 39-Jährige einen potenziellen Wechsel der Grundformation an. Statt der zuletzt bevorzugten Dreierreihe könnte es diesmal auf eine Viererkette hinauslaufen. Zudem könnten auf der Bank neben Bischof diesmal weitere Eigengewächse Platz nehmen. "Wir haben einige junge Burschen, die jetzt dabei sind", verriet Hoeneß, "wir haben Gabriel Haider und Noah König von der U 23 dazugenommen, die auch in der Vorbereitung schon bei uns waren." Beides Defensivspieler.

Vier TSG-Niederlagen am Stück zuletzt im April 2015

Schnell gedreht hat sich zuletzt auch der Wind für die davor so erfolgreichen Hoffenheimer, die zwischenzeitlich bis auf Rang drei vorgeprescht waren. Nun droht dem Tabellensiebten nach den Niederlagen bei Union Berlin (1:2) und gegen Dortmund (2:3) sowie dem Pokal-Aus gegen Freiburg (1:4) am Samstag die vierte Pflichtspielniederlage in Folge. Das hatte es für die Kraichgauer zuletzt im April 2015 gegeben. Und Gegner Mainz wartet mit einer stolzen Heimbilanz auf.

"Sie sind Vierter in der Heimtabelle und haben die letzten sechs Heimspiele nicht verloren", weiß Hoeneß, die jüngsten drei Partien gewannen die Mainzer sogar ohne Gegentor (1:0 gegen Bochum, 4:0 gegen Hertha BSC, 3:0 gegen Wolfsburg). "Sie sind sehr unangenehm zu bespielen zu Hause, das wird eine schwierige Herausforderung für uns." Eine andere Serie spricht wiederum für die TSG: In den jüngsten fünf direkten Duellen siegte viermal die Auswärts- und nie die Heimmannschaft…