Hoffenheim darf nicht im "Verwaltungsmodus" antreten

Mit dem 3:0-Erfolg im Hinspiel der Champions-League-Qualifikation gegen Rosengard hat sich Hoffenheim eine glänzende Ausgangsposition verschafft - Trainer Gabor Gallai warnt dennoch.

Am Mittwoch (19 Uhr) können die Fußballerinnern der TSG 1899 Hoffenheim gegen den FC Rosengard den Einzug in die Gruppenphase der Champions League perfekt machen. Hoffenheims Trainer Gallai warnt jedoch vor dem schwedischen Rekordmeister.

"Wir dürfen am Mittwoch nicht den Fehler machen, im Verwaltungsmodus aufzutreten. Uns erwartet ein Gegner auf Top-Niveau, der überragende Spielerinnen in seinen Reihen hat"", warnt Hoffenheims Coach auf der TSG-Website. "Wir haben mit dem 3:0 im Hinspiel ein bisschen wie in ein Hornissen-Nest gestochen", beschreibt er den Auswärtserfolg in Malmö.

Der 42-jährige Trainer möchte auch im Rückspiel mutig spielen und Rosengard unter Druck setzen. Im Dietmar-Hopp-Stadion muss er allerdings, wie auch im Hinspiel, auf Isabella Hartig und Paulina Krumbiegel verzichten. Gia Corey, die nach muskulären Problemen zurückkehrt, könnte wieder eine Option sein. Mit einem Weiterkommen gegen Rosengard würden die TSG-Damen erstmals überhaupt in der Champions League spielen.

Zeitgleich versuchen auch die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg, den Einzug in die Königsklasse perfekt zu machen. Nach einem 3:2-Sieg gegen Girondins Bordeaux im Hinspiel, will der VfL in Frankreich in die Champions League einziehen. Einzig der FC Bayern München ist als deutscher Meister für die Gruppenphase gesetzt.