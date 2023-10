Hoffenheim-Coach Lerch vor Wolfsburg-Gastspiel: "Ich sehe noch Lücken"

Erster gegen Zweiter, Abwehrbollwerk gegen Angriffsmaschinerie - wenn der VfL Wolfsburg am Sonntag die TSG Hoffenheim zum Spitzenspiel erwartet, ist Spannung garantiert. Zumal mit Hoffenheims Trainer Stephan Lerch ein ehemaliger Wolfsburger Meistercoach an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt.

Drei deutsche Meistertitel, vier DFB-Pokal-Siege - die Bilanz von Stephan Lerch als Trainer des VfL Wolfsburg liest sich durchaus beeindruckend. Von 2017 bis 2021 war der 39-Jährige in Wolfsburg tätig, eher er die U-17-Junioren der TSG Hoffenheim übernahm. Seit März dieses Jahres ist er als Trainer der TSG-Frauen tätig - und reist am kommenden Sonntag erstmals zurück an seine alte Wirkungsstätte.

"Klar ist das was Besonderes. Ich hatte eine schöne Zeit in Wolfsburg, viele Erfolge. Ich freue mich sehr darauf, viele bekannte Gesichter wiederzusehen", sagt Lerch, der unter anderem mit seinem Vorgänger und jetzigen Sportlichen Leiter, Ralf Kellermann, noch einen regelmäßigen Austausch pflegt. "In Summe was es eine tolle Zeit in Wolfsburg, mit vielen Erfahrungen im Positiven wie im Negativen."

Dass sein Ex-Verein in der Anfangsphase der Saison noch nicht in Topform spielt, kommt Lerch natürlich entgegen. "Ich sehe noch Lücken, noch nicht den gewohnt stabilen Auftritt", erklärt der Coach über den VfL, bei dem aus seiner Sicht noch nicht "alle Automatismen greifen". Trotzdem verfüge Wolfsburg, das derzeit die beste Abwehr der Liga stellt (zwei Gegentore), über eine "enorme Qualität", durch die man Spiele entscheiden könne. Seine TSG sei dagegen bereits "weiter als ich gedacht habe, aber es gibt in allen Bereichen noch Dinge, die wir noch besser machen können".

Rennen gegen die Zeit bei Kössler - Wolfsburgs Hagel feiert Wiedersehen

Für Sonntag rechnen sich die Hoffenheimerinnen aber durchaus Chancen aus, beim Spitzenreiter etwas mitnehmen zu können. "Das ist das erste Spiel gegen eine Mannschaft, die letzte Saison in der Tabelle vor uns stand", spricht Lerch von einer Standortbestimmung. "Wolfsburg ist aufgrund seiner Qualität in der Favoritenrolle. Es wird eine Herausforderung, sie zu bespielen, sie zu kontrollieren. Aber wir fahren so selbstbewusst dorthin, dass wir sagen, wir wollen gewinnen." Zwar will Lerch die Tabelle nach vier Spieltagen nicht überbewerten, die bereits sicheren zehn Punkte seiner Mannschaft sieht der Trainer jedoch als Ergebnis harter Arbeit und Mentalität. "Das gibt uns Ruhe, Stabilität und Sicherheit."

Ein Rennen gegen die Zeit wird indes die Genesung von Angreiferin Melissa Kössler (Bänderanriss im Sprunggelenk), die zwar Fortschritte macht und bereits wieder mit dem Ball arbeitet, aber noch kein Mannschaftstraining absolviert hat. "Wir hoffen noch, dass sie es bis Sonntag schafft", sagt Lerch über seine Torjägerin (5 Treffer in 2 Spielen), die maßgeblichen Anteil daran hat, dass die TSG mit 17 Treffern die beste Offensive der Liga stellt. Auf der Gegenseite wird es mit Mittelfeldspielerin Chantal Hagel ein Wiedersehen mit einer ehemaligen Hoffenheimerin geben, die vergangene Saison noch das TSG trug.