Hoffenheim bindet U-17-Weltmeister Moerstedt langfristig

Die TSG Hoffenheim hat Stürmertalent Max Moerstedt vorzeitig für ein weiteres Jahr an sich gebunden. "Wir haben einen klaren Plan", heißt es aus dem Kraichgau.

Will sich bei der TSG Hoffenheim in Ruhe weiterentwickeln: Max Moerstedt. IMAGO/Avanti

"Wir lassen ihn nicht mehr los", hatte Pellegrino Matarazzo bereits vor Wochen unterstrichen. Gemeint war Max Moerstedt, der sich bei den Profis festtrainiert hat, während er in der Hoffenheimer U 19 Wettkampfpraxis sammelt. Der 18-Jährige soll behutsam an die Anforderungen im Profibereich herangeführt werden.

"Wir haben einen klaren Plan für Max"

"Wir haben einen klaren Plan für Max, der auch bereit ist, diesen Weg Schritt für Schritt mit uns mitzugehen", erklärte TSG-Geschäftsführer Alexander Rosen am Donnerstag. Zu diesem Plan gehört die vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2027 - bis 2026 war Moerstedt bereits an die TSG gebunden. Rosen weiter: "Diese Personalie zeigt wieder einmal beispielhaft, wofür die TSG steht - nämlich die Durchlässigkeit, die sehr gute Ausbildung in der eigenen Akademie und den Mut, junge Spieler wie Max bei den Profis zu integrieren und an die Bundesliga heranzuführen. Wir werden seine Entwicklung sorgsam begleiten und zielstrebig vorantreiben."

Der aktuelle U-17-Weltmeister selbst kann sich für seine Entwicklung "kein besseres Umfeld vorstellen": "Die tägliche Trainingsarbeit bei den Profis macht mir nicht nur großen Spaß, ich lerne auch jeden Tag unheimlich viel dazu", so Moerstedt, der seit Sommer 2021 in der TSG-Akademie ausgebildet wird.

Treffsicher in der U 19 und bei den DFB-Junioren

In der laufenden Saison der U-19-Bundesliga Süd/Südwest markierte der gebürtige Mannheimer in bislang zwölf Spielen 14 Tore und bereitete zwei Treffer vor. Nicht zuletzt deshalb führen die Kraichgauer Junioren aktuell souverän die Tabelle an. Mit der deutschen U-17-Nationalmannschaft wurde der 1,94 Meter große Mittelstürmer im vergangenen Jahr Weltmeister und absolvierte für die DFB-Junioren von Bundestrainer Christian Wück 23 Spiele, in denen er zehn Treffer erzielte.

"Obwohl er bereits jetzt schon beeindruckende Leistungen zeigt und seinen Torinstinkt immer wieder eindrucksvoll unter Beweis stellt, ist seine Entwicklung noch keinesfalls abgeschlossen", betonte Pirmin Schwegler, Leiter Profifußball bei der TSG Hoffenheim, und versprach: "Er wird bei uns die Möglichkeit haben, sich in aller Ruhe weiterentwickeln zu können."

Zehn Spieler aus der Akademie bei den Profis

Stolz ist man im Kraichgau auf einen Ligabestwert: Mit Moerstedt stehen insgesamt zehn Spieler in der aktuellen Mannschaft der Hoffenheimer, die in der eigenen Akademie ausgebildet wurden. Die anderen neun heißen Grischa Prömel, Dennis Geiger, Maximilian Beier, Tom Bischof, Umut Tohumcu, Bambasé Conté, Marco John, Luca Philipp und Nahuel Noll.