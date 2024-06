Hoffenheim: Beiers Ausstiegsklausel läuft ab

Mit seinen 16 Treffern sorgte Maximilian Beier (21) in der abgelaufenen Spielzeit für Furore und weckte damit das Interesse von anderen Vereinen. Da der Stürmer eine Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen besitzt, geht Hoffenheim nicht von einem Verbleib des Youngsters aus. Allerdings läuft die Klausel am Ende des Monats ab, sodass die Summe anschließend frei verhandelbar wäre.