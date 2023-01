Hoffenheim befördert Tohumcu und Che

Vor einem Jahr war es Fisnik Asllani, der aufrückte, nun zieht die TSG gleich zwei Talente hoch.

Hoffenheim geht den Weg als Ausbildungsklub weiter und befördert in diesem Winter gleich zwei Talente in den Kader von Cheftrainer André Breitenreiter. Zuletzt waren Umut Tohumcu (18) und Justin Che (19) bereits mit im Trainingslager in Portugal, wo sie Breitenreiter ausgiebig begutachten konnte. Es liegen aber komplett unterschiedliche Wege hinter den beiden Aufrückern.

Justin Che: Entwicklungssprung zur richtigen Zeit

Der US-Amerikaner wurde beim FC Dallas ausgebildet und war vor knapp zwei Jahren in die U 19 des FC Bayern gewechselt, aber auch in der 2. Mannschaft des Rekordmeisters in der 3. Liga zum Einsatz gekommen. Vor fast exakt einem Jahr dann holte Hoffenheim den talentierten Abwehrspieler in den Kraichgau. Zunächst auf Leihbasis für eineinhalb Jahre, in diesem Sommer könnte eine Kaufoption greifen.

Doch zunächst sah es nicht gut aus für Che, der trotz seines Bundesligadebüts im vergangenen März bei Hertha BSC (0:3) noch zu weit entfernt war vom erforderlichen Profiniveau. Noch vor einem halben Jahr war vergeblich nach einer Leihstation gefahndet worden, um den Abwehrspieler, der rechts wie innen verteidigen kann, Spielpraxis auf gehobenem Niveau zu sichern.

Mittlerweile aber hat Che einen Entwicklungsschritt hinter sich und konnte offenbar zuletzt im Trainingslager in Portugal die Verantwortlichen überzeugen. Beim 3:1-Testspielsieg gegen Servette Genf sorgte Che für viel Dampf über rechts und bereitete sogar das 2:1 von Finn Ole Becker vor. Nun erhält Che etwas verspätet gewissermaßen auf dem zweiten Bildungsweg die Bewährungschance im Hoffenheimer Profikader, ehe im Sommer final über seine Zukunft bei der TSG entschieden wird.

Umut Tohumcu: Wendiger Dribbler trifft erstmals für die Profis

Anders die Vorgeschichte bei dem Eigengewächs, das bereits seit der U 17 für die TSG am Ball ist. Zuvor hatte der gebürtige Offenburger mit türkischen Wurzeln bereits ein Jahr im Nachwuchs des SC Freiburg hinter sich. Der kleine, wendige (1,73 Meter) und nahezu beidfüßige Techniker ist im offensiven Mittelfeld zu Hause und durchlief seit der U 15 auch alle deutschen Juniorennationalmannschaften.

In der vergangenen Saison, in der das Talent in 20 Spielen in der Juniorenbundesliga 17 Tore geschossen hatte, debütierte Tohumcu am letzten Spieltag in Gladbach (1:5) kurz vor Schluss in der Bundesliga, im Februar 2022 war sein Vertrag bei der TSG bis 2024 verlängert worden. Im erwähnten Testspiel gegen Genf neulich in Portugal markierte Tohumcu auch seinen ersten Treffer im Profibereich zum 3:1-Endstand.

"Umut und Justin haben in der U23 und nicht zuletzt in der Wintervorbereitung sowie im Trainingslager bei uns durch konstant gute Leistungen auf sich aufmerksam gemacht und sich diesen Schritt absolut verdient", erklärt Breitenreiter, die Beförderung. "wir haben die Augen für derartige Entwicklungen immer offen. Für mich ist es umso erfreulicher, da hier die Philosophie der TSG, die auch meiner eigenen als Trainer entspricht, mit Leben erfüllt wird."

Rosen und das "richtige Timing"

Und Manager Alexander Rosen ergänzt: "Die unterschiedlichen Entwicklungsverläufe beider Spieler unterstreichen, wie individuell sich jedes Talent weiterentwickelt und wie komplex es ist, unter Berücksichtigung aller wesentlichen Parameter, das richtige Timing in diesem Prozess zu finden."