Hoffenheim: Bangen um Dabbur

Nach einem eigentlich harmlosen Ausrutscher musste Munas Dabbur gegen die Bayern ausgewechselt werden. Nun droht nach Ihlas Bebou der zweite Angreifer der TSG länger auszufallen.

Ausgerechnet jetzt. Mit vier Toren in drei Spielen hatte Munas Dabbur zu seiner bislang stärksten Phase im Hoffenheimer Trikot angesetzt. Doch nun droht dem Israeli die nächste Zwangspause. Nach einer vermeintlich harmlosen Szene signalisierte Dabbur sofort eine schwerere Verletzung. Dabei war der 30-Jährige nach einer Richtungsänderung ohne Gegnereinfluss nur ausgerutscht. Wohl auch deshalb unterbrach Schiedsrichter Sven Jablonski die Partie nicht unmittelbar, sondern ließ das Geschehen noch relativ lange laufen bis zur nächsten Unterbrechung, ehe Dabbur versorgt werden konnte.

Was viele nicht auf dem Schirm hatten: Hoffenheims Stürmer hatte es nicht zum ersten Mal erwischt. Schon nach dem Pokalsieg gegen Schalke, zu dem Dabbur einen Doppelpack beigesteuert hatte, hatte er bei den folgenden Interview seinen linken Arm mit einer Schlinge ruhiggestellt. Bereits vor dem Pokalspiel hatte sich Dabbur verletzt. "Er ist im Training auf die Schulter gefallen und hat sich eine Blessur zugezogen", schilderte Trainer André Breitenreiter den Verlauf, "er hat schon im Pokalspiel am Dienstag mit Schmerzen gespielt, aber er wollte gegen die Bayern unbedingt auf dem Platz stehen. Aber als er erneut auf die Schulter geflogen ist, ging es nicht mehr." Die lädierte linke Schulter bandagiert und gekühlt wurde Dabbur vom Platz geführt und von Hoffenheims Ex-Trainer Julian Nagelsmann auf dem Weg in die Kabine getröstet.

Wie schwer sich Dabbur verletzt hat, ist noch offen, erst am Montag sei mit einer genaueren Diagnose zu rechnen, hieß es. Generell erfordern Schulterblessuren eine längere Genesungszeit, zumal es sich hier um eine wieder aufgebrochene, womöglich gar verschlimmerte Verletzung handelt. "Jetzt müssen wir tatsächlich sehen, ob er längerfristig ausfällt oder es noch für die letzten Spiele bis Mitte November reicht", bangt Breitenreiter um seinen zuletzt so effizienten Angreifer.

Bebou fehlt Hoffenheim schon länger

Sollte Dabbur länger fehlen, wäre das bereits der zweite Ausfall eines namhaften Stürmers. Denn schon seit Saisonbeginn muss Hoffenheim auf den als Leistungsträger fest eingeplanten Ihlas Bebou verzichten. Der Togoer, der bereits in Hannover unter Breitenreiter spielte, laboriert an einem Knorpelschaden im Knie. Bislang wurde auf einen operativen Eingriff verzichtet, ob die konservative Behandlung aber tatsächlich anschlägt und ob Bebou nach dem WM-Unterbrechung die TSG wieder verstärken kann, ist ungewiss.

"Wenn er länger ausfällt, wird der Nächste spielen, wer das dann ist, weiß ich noch nicht", so Breitenreiter, "wir haben noch Jacob Bruun Larsen, der eigentlich in einer sehr guten Trainingsverfassung ist, das aber im Spiel noch nicht so zeigen kann. Andrej Kramaric ist auch wieder zurück - wir werden schon Lösungen finden und niemals nach Entschuldigungen oder Ausreden suchen." Neben Georginio Rutter ist als Angreifer ansonsten noch das junge Eigengewächs Fisnik Asllani eine Alternative. Womöglich ist Dabbur auch glimpflich davongekommen. Und bis zum nächsten Spiel in Köln, das am kommenden Wochenende erst am Sonntagabend angepfiffen wird, ist ja noch ein bisschen hin.