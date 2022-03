Hoffenheim auf Kurs Königsklasse - Bayer punktet bei Bayern - Hertha taumelt weiter

Im einzigen Sonntagsspiel gewann Hoffenheim in Köln. Am Samstag holte Leverkusen beim FC Bayern einen Punkt. Herthas Krise verschärft sich weiter, am Abend fuhr der VfB Stuttgart Big Points im Keller ein.

Im einzigen Sonntagsspiel - die Partie Mainz gegen BVB wurde auf 16. März verschoben - musste Köln gegen Hoffenheim auf Hector (private Gründe) verzichten, Chabot feierte dafür sein Bundesligadebüt beim FC. Die ersten zwei dicken Chancen gehörten Hoffenheims Bebou, der aber jeweils unglücklich agierte (20., 25.). In der 41. Minute hatte Modeste ebenfalls einen Hochkaräter auf dem Fuß, Sekunden nach Wiederanpfiff köpfte Unglücksrabe Bebou völlig freistehend an den Pfosten. Besser machte es Posch in der 61. Minute: Sein schulbuchmäßiger Kopfball nach Raums Flanke war für Keeper Schwäbe unhaltbar - 1:0 für die Kraichgauer. Danach hatten beide Teams einige aussichtsreiche Gelegenheiten, unter anderem verpassten Modeste (77.) und Joker Lemperle in der Nachspielzeit per Kopf knapp. Die TSG ging letztlich als Sieger hervor und grüßt nun von Rang vier.

3:2 nach 0:2: Stuttgart fährt Big Points ein

Der VfB Stuttgart hat einen dringend benötigten Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach eingefahren und einen 0:2-Rückstand umgebogen. Trotz guter Anfangsphase gerieten die Schwaben durch ein stark herausgespieltes Tor von Plea (14.) in Rückstand und mussten Mitte des ersten Durchgangs durch ein Tor von Thuram (35.) den nächsten Nackenschlag einstecken. Endos schneller Anschlusstreffer (38.) hauchte dem VfB neues Leben ein, kurz nach der Pause besorgte Führich den verdienten Ausgleich (51.). Damit gab sich der VfB jedoch nicht zufrieden, Stuttgart rannte weiter an - und belohnte sich durch Kalajdzics Siegtreffer in der Schlussphase (83.). Damit liegt Stuttgart nur noch einen Punkt hinter dem Relegationsplatz.

Hertha BSC (li.) und Thomas Müller erwischten einen schwarzen Tag, Sasa Kalajdzic (re.) belohnte die Aufholjagd des VfB Stuttgart. Getty Images (2), imago images

Müllers erstes Eigentor: Leverkusen punktet im Spitzenspiel

Bayer 04 Leverkusen hat im Bundesliga-Spitzenspiel einen Punkt beim FC Bayern ergattert. Die ungewohnt defensiv eingestellten Rheinländer knackte der Rekordmeister aus München dank einer Ecke und unzureichender Leverkusener Abwehrarbeit - Süle traf wuchtig zum 1:0 (18.). Die Münchner hatten eigentlich alles im Griff, als Müller nach einem Demirbay-Freistoß sein erstes Bundesliga-Eigentor unterlief (36.) und damit Leverkusen zurück ins Spiel brachte. Die Werkself hätte bis zur Pause sogar in Führung gehen müssen, Adli (42.) und Aranguiz (45.) ließen zwei Großchancen aus. Im zweiten Durchgang gaben dann wieder die Hausherren den Ton an, Sabitzer (62.) vergab die größte Chance - weitere Tore fielen aber nicht mehr.

Angelinos später Treffer hält Leipzig vor Freiburg

Der SC Freiburg hat den Sprung auf einen Champions-League-Platz hauchdünn verpasst. Im Duell der punktgleichen Tabellennachbarn bei RB Leipzig agierten die Breisgauer defensiv clever und gingen durch ein in der Entstehung etwas glückliches Tor durch Demirovic in Führung (38.). Die zuletzt so starke RB-Offensive blieb hingegen lange blass, kam erst in der Schlussphase auf Touren - und durch einen Flachschuss von Angelino spät noch zum Ausgleich (90.). Lachender Dritter könnte nun Hoffenheim werden, das mit einem Sieg in Köln am Sonntag auf Platz vier vorrücken könnte.

Wieder völlig von der Rolle: Hertha-Krise verschärft sich weiter

Hertha BSC steckt nach dem 1:4 gegen Eintracht Frankfurt weiter tief drin in der Krise. Von Beginn an waren die Gäste aus Hessen überlegen und belohnten sich durch Knauffs feinem Kopfball nach toller Kostic-Flanke verdient mit der Führung (17.), nach der Pause legten Tuta nach einer Ecke (48.) und Lindström ins von Lotka verwaiste Tor (56.) nach. Selkes Treffer (61.) sorgte nur kurz für Hertha-Hoffnung, weil Borré direkt im Gegenzug den Drei-Tore-Abstand wiederherstellte (63.). Für die Hauptstädter war es bereits die vierte Niederlage in Folge und das achte Spiel in Serie ohne Sieg.

Leitsch trifft nach Aussetzer: Bochum gewinnt Aufsteiger-Duell

Das Aufsteiger-Duell zwischen Bochum und Fürth bot ein großes "Ausgerechnet": VfL-Verteidiger Leitsch, unter der Woche noch entscheidend am Pokal-Aus seines Teams beteiligt, brachte seine Farben per Abstauber in Führung (35.). Seinem Verteidiger-Kollegen Bella Kotchap unterlief zwar ein Eigentor zum Ausgleich (64.), doch Kapitän Losilla sorgte mit einem abgefälschten Schuss für den 2:1-Siegtreffer (71.) und verschaffte seinem Team weiter Luft im Rennen um den Klassenerhalt.

Awoniyis Eigentor entscheidet: Wolfsburg schlägt Union

Auch der VfL Wolfsburg kämpft sich langsam aus dem Tabellenkeller. Gegen Union Berlin erwischten die Niedersachsen den besseren Start, Schlager traf zunächst nur den Pfosten (3.). Das Tor des Tages für den VfL besorgte dann aber Union-Stürmer Awoniyi mit einem Eigentor nach Ecke (24.). Im zweiten Durchgang drängten die Gäste dann auf den Ausgleich, der aber trotz klarer Überlegenheit nicht mehr fallen sollte - Wolfsburg brachte drei schmeichelhafte Punkte über die Zeit.