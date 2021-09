Hoffen auf Normalität, Olympia, mehr Video - und volle Hallen?

Mit der Partie von Titelverteidiger Eisbären Berlin gegen den EHC Red Bull München startet die DEL am Donnerstag (19.30 Uhr) in die Saison 2021/22. Die Hoffnung auf eine Spielzeit in weitgehender Normalität ist groß. Die wichtigsten Fakten zum Start ...

Fakten zum Start der DEL-Saison 2021/22. imago images