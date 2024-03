"Hoffe, die Arroganz bestraft ihn": Pietreczko außer sich wegen Littler

Am Sonntag feierte Luke Littler seinen dritten Turniersieg auf der Pro Tour im Darts. Auf dem Weg dahin bezwang er auch den Deutschen Ricardo Pietreczko. Der ließ nach der 3:7-Niederlage seinem Frust freien Lauf.

Not amused: Ricardo Pietreczko fand die Spielweise seines Kontrahenten nicht in Ordnung. Getty Images

Am Sonntag traf Ricardo "Pikachu" Pietreczko erstmals in einem Darts-Match auf Luke Littler. Dass der 29-Jährige beim European-Tour-Match in Belgien dem 17-jährigen Wunderkind letztlich chancenlos unterlag, ist ob der Verfassung des jungen Briten nicht verwunderlich. Dennoch war der gebürtige Berliner im Anschluss an die 3:7-Niederlage im Halbfinale schwer enttäuscht vom Auftritt Littlers, was sich bereits während eines Wortgefechts im Verlauf des Spiels angedeutet hatte.

Auf seinem Instagram-Profil erklärte Pietreczko am Abend seinen Unmut gegenüber dem Teenager und dessen Spielstil: "Also ich habe ihn ja sehr geschätzt, dass man in so einem Alter so ein Spiel spielen kann, aber ich hoffe, die Arroganz bestraft ihn." Littler hatte während des Spiels ungewöhnliche Wege zum Check-out gewählt, was Pietreczko offenbar als respektlos wahrgenommen hatte.

Littler, dessen Stern bei der zurückliegenden Darts-WM aufgegangen war, sicherte sich im Anschluss an die Partie gegen "Pikachu" den Turniersieg durch einen 8:7-Sieg gegen Landsmann Rob Cross, bei dem ihm wieder einmal ein Neun-Darter gelang. Es ist bereits Littlers dritter Turniersieg - wohlgemerkt in seinem Premierenjahr auf der Profi-Tour.

"Ich weiß, dass das Rampenlicht auf mich gerichtet ist, weil ich so gut abgeschnitten habe", sagte Littler gegenüber der PDC. "Aber ich spiele einfach meine Darts und mache weiter. Ich tue einfach, was ich tue." Bereits jetzt hat Littler ein Preisgeld von mehreren hunderttausend Euro eingeheimst, für den Sieg in Wieze/Belgien gab es umgerechnet 35.000 Euro.