"Hoffe, dass er bleibt": Kimmich äußert sich zu Gnabrys Zukunft

Die Zukunft von Serge Gnabry ist immer noch offen. Auch auf der Pressekonferenz im Kreise der Nationalmannschaft war der Flügelspieler Thema. Hansi Flick und Joshua Kimmich äußerten sich.

Wie geht es für ihn weiter? Serge Gnabrys Vertrag in München läuft 2023 aus. IMAGO/Zink

Bei den Bayern gibt es aktuell in Sachen Personalplanung die ein oder andere offene Frage. Eine davon ist, ob Serge Gnabry bei den Münchner bleibt. Der Vertrag des Flügelspielers läuft im kommenden Sommer aus, eine Ablöse würde der deutsche Rekordmeister also nur jetzt noch bekommen.

"Er war hinter Robert Lewandowski immer derjenige, der die meisten Tore geschossen hat (14 Treffer diese Saison, d.Red.). Er weiß, dass bei Bayern seine Kumpels sind und was man an dem Verein hat. Ich glaube nicht, dass es damit zu tun hat, dass er dort zu wenig Geld verdienen könnte. So kenne ich Serge nicht", sagte Bundestrainer Flick und schob hinterher: "Die Entscheidung, ob er verlängert oder nicht, ist auch die, ob er aus seiner Komfortzone herausgeht."

Nach dem Bundestrainer nahm Kimmich auf dem Podium Platz und stellte sich den Fragen der Journalisten. Auch bei ihm kam das Thema Gnabry auf. "Serge ist nicht nur auf dem Platz wichtig, er ist auch mein bester Freund. Deswegen hoffe ich, dass er bleibt. Als Freund ist es mir auch sehr wichtig, dass er eine Entscheidung trifft, mit der er am Ende zufrieden ist - es muss die richtige Entscheidung sein."

Nicht so auskunftsfreudig zeigte sich Kimmich derweil beim Thema Robert Lewandowski. Der Pole wird die Bayern verlassen, die Frage ist nur wann, sein Vertrag läuft noch bis 2023. "Ich werde die Frage unkommentiert lassen, das müssen Verein und Spieler untereinander klären", so Teamkollege Kimmich.