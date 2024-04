Hofbauer kehrt nach Burghausen zurück

Tobias Hofbauer verlässt zum Saisonende den Bayernligisten SV Erlbach und kehrt zum SV Wacker Burghausen zurück. Dort spielte der 22-Jährige, der in der Abwehr zentral und auf den Außenbahnen eingesetzt werden kann, bereits zwischen 2019 und 2021 in der Jugend. Geschäftsführer Andreas Huber verrät in einer Meldung: "Tobi hat sich in den letzten Jahren im Herrenbereich beim SV Schalding-Heining und dem SV Erlbach sehr gut entwickelt und wichtige Erfahrungen auf dem Platz gesammelt. In dieser Zeit haben wir seinen Werdegang immer gespannt weiterverfolgt und auch der Kontakt ist nie abgerissen."