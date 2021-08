Höwedes wird Teammanager bei der Nationalmannschaft

Benedikt Höwedes (33) kehrt nach dem Ende seiner Karriere zum DFB zurück. Allerdings erst mit Anlauf.

Über ein Jahr ist es schon her, dass Benedikt Höwedes seine Karriere als Fußball-Profi im Trikot von Lokomotive Moskau beendet hat. Der langjährige Schalker hatte mit 32 die Schuhe an den Nagel gehängt und anschließend bereits bei der U-21-Nationalmannschaft als Trainer hospitiert.

Nun geht es für den Weltmeister von 2014 beim DFB weiter, er ergänzt das Teammanagement der Nationalmannschaft. Bis zur WM 2022 wird Höwedes aber zunächst - parallel zum UEFA-Master-Studium für Nationalspieler - "in einer Art Traineeprogramm die Management-Aufgaben rund um die Nationalmannschaft durchlaufen", wie der DFB mitteilt.

"Im Trikot der Nationalmannschaft habe ich den größten Erfolg meiner Karriere gefeiert", erklärt Höwedes. "Es war für mich immer das Größte, für mein Land spielen zu dürfen. Deshalb freue ich mich sehr, nun in neuer Rolle wieder bei der Nationalmannschaft zu sein und in alle Abläufe rund um das DFB-Team eingebunden zu werden. Ich will lernen, wie eine Auswahlmannschaft gemanagt wird - und gleichzeitig meine Erfahrung an das Team und das Team hinter dem Team weitergeben. Wir haben eine großartige Mannschaft mit viel Potenzial. Ich bin sehr stolz, jetzt wieder dazuzugehören."

Benedikt Höwedes war sportlich wie charakterlich stets ein Vorzeige-Nationalspieler. Oliver Bierhoff

Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaften und Akademie, will unter anderem von Höwedes' Erfahrung "profitieren. Für die Zukunft des deutschen Fußballs und die Führung der Nationalmannschaft ist es wichtig, dass wir unseren ehemaligen Nationalspielern Wege und Hilfe aufzeigen, wie sie auch im Management erfolgreich sein können. Benedikt Höwedes war sportlich wie charakterlich stets ein Vorzeige-Nationalspieler: Von der U 18 an hat er alle Nachwuchs-Auswahlmannschaften durchlaufen, 2009 ist er mit der U 21 Europameister geworden. Bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien hat er vom Auftaktspiel bis zum Finale jede Minute auf dem Platz gestanden und sich immer vorbildlich in den Dienst der Mannschaft gestellt."

In Zukunft soll Höwedes laut Bierhoff "als Bindeglied zwischen Management und Mannschaft wichtige Impulse geben, an ihm können sich unsere jungen Spieler orientieren".