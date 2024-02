Höwedes über Schalke: "Wahnsinnig schwierig, da rauszukommen"

"Es gilt, den Verein in der zweiten Liga zu halten" 27.02.2024

1:40Benedikt Höwedes spielte 16 Jahre beim FC Schalke 04 und hatte dabei die ein oder andere Krise mit Königsblau erleben müssen. Nun beschreibt der Weltmeister von 2014, auf was es in solch einer Situation ankommt und gibt einen Ausblick auf die bevorstehende Partie gegen Tabellenführer FC St. Pauli am Freitag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker).