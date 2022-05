"Hört sich besser an als Fürth": Frankfurt hofft auf neue Aura

Auf einen Schlag hat Eintracht Frankfurt am Mittwochabend Millionen verdient. Trotzdem wollen die Verantwortlichen ihre Transferstrategie nicht ändern.

Beim Feiern durften sie über die Stränge schlagen, auf dem Transfermarkt soll es seriöser zugehen: Nach dem Europa-League-Triumph in Sevilla plant Eintracht Frankfurt "kein Harakiri" auf dem Transfermarkt - trotz satter Mehreinnahmen durch den Titel und die resultierende Champions-League-Qualifikation.

"Die Königsklasse ist natürlich außergewöhnlich für Eintracht Frankfurt, aber wir werden unsere Transferstrategie nicht ändern", betonte Sportvorstand Markus Krösche nach dem 5:4-Sieg im Elfmeterschießen gegen die Glasgow Rangers am Mittwochabend. "Natürlich sind das finanzielle Einnahmen, die uns nach zwei Jahren Corona extrem guttun. Das hilft uns extrem für die Zukunft." Trotzdem wolle man weiter "clever und vorgelagert arbeiten".

Auch der Präsident stellte keine Shoppingtour in Aussicht. "Wir gehen jetzt nicht groß einkaufen, weil wir uns einmal für die Champions League qualifiziert haben", sagte Peter Fischer. Zwar werde sich die Eintracht "auf der einen oder anderen Position vielleicht noch stärker aufstellen. Aber in diesem Verein wird es kein Harakiri geben." Man werde nicht "alle Kredite einreißen".

Bei Kostic & Co. heißt es: verlängern oder verkaufen

Eine neue Aura soll der Titel "Europa-League-Sieger 2022" dem Klub gleichwohl verschaffen - mit allem, was dazugehört. "Es ist ein bisschen einfacher in der Akquisition, wenn du sagen kannst, dass du nicht weißt, ob du gegen Liverpool oder Real Madrid spielst, aber vielleicht hast du Bock dabei zu sein", so Fischer. "Das hört sich besser an als Greuther Fürth."

Schon vor dem Finale hatte Innenverteidiger Tuta vorzeitig um drei Jahre bis 2026 verlängert. Es wäre ärgerlich gewesen, mit dem Brasilianer ins letzte Vertragsjahr zu gehen und einen ablösefreien Abgang 2023 zu riskieren. Dieses Szenario droht weiterhin bei Filip Kostic, Daichi Kamada und Evan Ndicka, weshalb schon vor Monaten die Losung ausgegeben wurde: verlängern oder verkaufen.

Im Fall von Kostic deutete Trainer Oliver Glasner am Mittwochabend bereits an: "Ich denke, das war nicht sein letztes Spiel."